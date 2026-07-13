O śmierci Sama Neilla poinformowała jego rodzina. „Z ogromnym smutkiem whānau (bliscy – red.) Sama Neilla przekazują wiadomość o jego śmierci, która nastąpiła w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii” – czytamy.

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W tekście zaznaczono, że aktor zmarł w otoczeniu rodziny i „odszedł z godnością, która charakteryzowała całe jego życie”. Najbliżsi Sama Neilla zaznaczyli, że jego śmierć była „nagła i nieoczekiwana”, a gwiazdor, który zmagał się z chorobą, „pozostawał wolny od raka”.

Krewni gwiazdora „Parku Jurajskiego” złożyli podziękowania dla personelu szpitala Św. Wincenta za „niezwykłą opiekę” oraz zaapelowali o uszanowanie ich prywatności „w obliczu tej ogromnej straty”. Dodatkowe szczegóły mają zostać podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

W marcu 2023 r. Sam Neill ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka, zaznaczając przy tym, że chodzi o „groźny rodzaj agresywnego” chłoniaka nieziarniczego. Trzy miesiące przed swoją śmiercią aktor informował jednak, że po terapii CAR-T, polegającej na przeprogramowaniu komórek odpornościowych, jest wolny od raka. – Właśnie zrobiliśmy badanie i w moim ciele nie ma raka, to niezwykłe – powiedział australijskiemu portalowi 7 News.

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