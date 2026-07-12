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Gość „Plusa Minusa” poleca. Łukasz Orbitowski: Przed czym uciekamy

Są takie dzieła, przy których człowiek zastanawia się, jak twórcy byli w stanie wydobyć z siebie aż tyle emocji i zamienić je w konkretną formę.

Publikacja: 12.07.2026 17:00

Gość „Plusa Minusa” poleca. Łukasz Orbitowski: Przed czym uciekamy

Foto: materiały prasowe

Łukasz Orbitowski

Jestem osobą ciekawą świata, ale też sentymentalną, dlatego czytam dwie książki naraz. Pierwszą z nich jest „Mimikra” Karoliny Ludwikowskiej, wydana przez Wydawnictwo W.A.B. Karolinę pamiętam jeszcze z czasów, kiedy pisała słuchowiska, dlatego z ciekawością sięgnąłem po jej powieść. To bardzo pięknie napisana, zwarta i emocjonalna opowieść o rodzinie, tajemnicy, udawaniu i wchodzeniu w role – zarówno na potrzeby społeczne, jak i po to, by uciec od samego siebie, od własnej tożsamości. To książka, która zostawia czytelnika z wieloma pytaniami i skłania do refleksji. Naprawdę bardzo porządna rzecz.

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