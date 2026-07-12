1 lipca Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X wyświęciło czterech biskupów bez pozwolenia papieża. Co to w praktyce oznacza?
W momencie konsekracji tych biskupów, czyli 1 lipca o godz. 10.55, biskupi konsekratorzy, tj. dwóch biskupów, którzy w 1988 r. w podobnych okolicznościach byli wyświęceni przez abp. Marcella Lefebvre’a, założyciela Bractwa, a także czterech biskupów konsekrowanych teraz wpadło automatycznie w ekskomunikę „latae sententiae”. Oznacza to, że zostali wyłączeni z Kościoła rzymskokatolickiego. Prawo kościelne mówi wprost, że karę tę zaciąga się m.in. za porzucenie wiary, głoszenie poglądów sprzecznych z nauką Kościoła lub wywołanie rozłamu. Wywołanie rozłamu, czyli schizmę, przed którą ostrzegał papież Leon XIV, wprost zaznaczając, że te święcenia biskupie będą aktem schizmatyckim.