„Rzym stracił cierpliwość”. Jezuita o schizmie Bractwa św. Piusa X

– Podziwiam papieża Leona XIV za odwagę i zdecydowanie, bo dotąd wydawało się, że jest skory do dialogu, a tu się okazuje, że Rzym stracił cierpliwość. Dokonanie przez lefebrystów konsekracji biskupów bez mandatu papieskiego nie pozostawiało zresztą wielkiego pola do manewru. Tu już nie ma miejsca na to, żeby po prostu powiedzieć, że się nic nie stało – mówi o. Marek Blaza, jezuita.

