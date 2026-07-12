Kwestia dotyczy częstych spraw cywilnych, w których chodzi o przerwanie biegu przedawnienia, z czego korzystają ci, którzy obawiają się, że minie im termin na wystąpienie z roszczeniem i pozbawi ich to szansy na uzyskanie odszkodowania czy innych należności.

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O rozstrzygnięcie tego zagadnienia wystąpił do Sądu Najwyższego, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w składzie: sędziowie Marcin Jędrejek, Rafał Kazimierski i Joanna Walentyn.

Bank złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej W. – jego domniemanego dłużnika, który nie odebrał odpisu tego wniosku. W takiej sytuacji sąd zawiesił postępowanie i zobowiązał pełnomocnika banku do doręczenia W. korespondencji za pośrednictwem komornika i potwierdzenia doręczenia lub przedstawienia dowodu, że wskazany we wniosku adres do doręczeń jest adresem, pod którym W. podejmuje korespondencję. Trzy miesiące później pełnomocnik banku wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania. Jednak SR odmówił podjęcia postępowania. Pełnomocnik banku zaskarżył to postanowienie zażaleniem do Sądu Okręgowego w Lublinie, który sprawę zwrócił sądowi rejonowemu.

Pytanie prawne do Sądu Najwyższego

Sąd rejonowy założył, że sąd okręgowy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tego zażalenia, co znaczy, że SO wskazał tym samym, iż na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje. A ponieważ w orzecznictwie sądów powszechnych sporna jest kwestia dopuszczalności zażalenia na postanowienie co do odrzucenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wskazana jest w tym względzie wykładnia Sądu Najwyższego. W takiej sytuacji sąd rejonowy skierował pytanie prawne do SN.

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W uzasadnieniu pytania SR podkreśla, że postanowienie o umorzeniu postępowania o zawezwanie do próby ugodowej wydawane jest już w toku postępowania, więc większe znaczenie ma konieczność wykładni prokonstytucyjnej. Sąd podjął już bowiem określone czynności. – Wnioskodawca działa w zaufaniu do organu wymiaru sprawiedliwości, a umorzenie postępowania pojednawczego ma bardzo istotne znaczenie dla sprawy. Zgodnie bowiem z art. 121 pkt 6 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przez czas trwania tego pojednawczego postępowania. W razie zaś przyjęcia, że takie postanowienie jest niezaskarżalne, termin biegłby już od dnia jego wydania, a nie jego doręczenia wnioskodawcy, czasem nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem, nawet po upływie terminu przedawnienia, bez żadnej winy uprawnionego – pisze w pytaniu prawnym sąd rejonowy.

Powinno przysługiwać zażalenie

– W mojej ocenie na postanowienie o umorzeniu próby ugodowej co do zasady powinno przysługiwać zażalenie do drugiej instancji, bo także w tej procedurze może dochodzić do błędów sądu, a chodzi nierzadko o ważne sprawy. Poza tym skuteczne postępowanie ugodowe jest także w interesie samego sądownictwa – argumentował adwokat Roman Nowosielski. Terminu posiedzenia SN w tej sprawie jeszcze nie wyznaczono.

Sygnatura akt: III CZP 26/26