Należy zawieranie ugód wspierać regulacjami prawnymi i działaniami organizacyjnymi, ale także kontrolować, by nie były one używane do zupełne innych celów.

Niemal od początki demokratycznej Polski i rynkowej gospodarki zachęcano, aby w rozwiązywaniu sporów, zwłaszcza majątkowych, gospodarczych, iść śladem krajów anglosaskich i korzystać z alternatywnych form rozwiązywania, jednak sukcesów imponujących raczej nie ma. Owszem, wielki biznes korzysta z sądów polubownych, a ostatnio rośnie istotnie liczba ugód frankowicze-banki (jest ich ok. 130 tys.), bo jak mówią specjaliści, obie strony mają interes w szybkim, tańszym i mniej stresującym zakończeniu sporu.