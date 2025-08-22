Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Uwaga kibica to cenna waluta

Mecz można wygrać, przegrać albo zremisować, a pieniądze i tak trzeba zarobić. Najlepiej zrobić to, przyciągając do transmisji miliony widzów i dając szeroką ekspozycję korporacjom.

Publikacja: 22.08.2025 14:10

Koncerty w przerwach meczów to sposób na uatrakcyjnienie sportowego widowiska. Na zdjęciu Robbie Wil

Koncerty w przerwach meczów to sposób na uatrakcyjnienie sportowego widowiska. Na zdjęciu Robbie Williams i Laura Pausini podczas niedawnego finału piłkarskich klubowych mistrzostw świata w USA

Foto: Eyepix/NurPhoto via AFP

Łukasz Majchrzyk

Sport dawno przestał być tylko szlachetną rozrywką kształtującą ciało i charakter, albo zabawą dla dżentelmenów i wprawką do ćwiczeń wojskowych. Nie jest już nawet tylko rozrywką dla mas, robotników czy klasy średniej, która smakuje podana w sosie własnym. Można zapomnieć o meczach rozgrywanych na zrujnowanych stadionach, gdzie tłumy kibiców zasiadały na próchniejących drewnianych ławkach.

Ludzie przychodzili wtedy na mecz z prostego powodu, bo często nie było lepszego sposobu na spędzenie sobotniego albo niedzielnego popołudnia. Potem z tych samych względów zaczęli siadać przed telewizorami, sami albo w towarzystwie przyjaciół czy rodziny przy stole zastawionym przekąskami, robiąc z meczu wydarzenie towarzyskie. Później takie popołudnia zaczęły się wydłużać, wzbogacać, obrastać studiami, analizami i grafikami, rozmowami ekspertów.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Plus Minus
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Reżyserki Delphine i Muriel Coulin, znane ze zrealizowanych w duecie filmów „Postój" i „‚17 dziewczy
Plus Minus
Politycznie podzielona rodzina
Jan Maciejewski: Prawo i prawda
Plus Minus
Jan Maciejewski: Prawo i prawda
„Zwierzęta z Baker Street”
Plus Minus
„Zwierzęta z Baker Street”: Sherlock w nietypowej odsłonie
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Opowiadanie czarnogórskie
Plus Minus
Opowiadanie czarnogórskie
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie