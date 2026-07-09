Sędzia Maria Szczepaniec podczas posiedzenia Sądu Najwyższego w Warszawie.
rezydent RP Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.
Prezydent RP Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN – przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Jak przypomniano, prezesa Izby wybiera prezydent spośród 3 kandydatów wskazanych przez sędziów danej Izby.
KPRP poinformowała, że postanowienie prezydenta z 9 lipca zostało wydane na podstawie art. 15a § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym.
Jak wskazano, według tych przepisów prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest powoływany przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów „wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej”.
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Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku; w 2022 roku została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec ub. roku wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby.
Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca 2022 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 r., w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Jest ona kwestionowana przez część prawników – np. w ub. roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.
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