Z uwagi zaś na to, że wiele skarg nadzwyczajnych kierowanych do SN dotyczyło wyeliminowania z obrotu sprzecznych orzeczeń spadkowych, w projekcie przewidziano wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego występowaniu w systemie prawnym więcej niż jednego ostatecznego porządku dziedziczenia. W tym celu proponuje się dodanie do kodeksu postępowania cywilnego art. 678(1), zgodnie z którym sąd będzie uchylał (także z urzędu) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wcześniej wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu jego nabycia. Właściwym do tego ma być sąd, który w pierwszej instancji wydał orzeczenie, będące przedmiotem uchylenia.

Prezydencki test niezależności zostanie

Trzecią zmianą, w stosunku do poprzedniej wersji projektu jest pozostawienie instytucji tzw. testu prezydenckiego (testu niezależności i bezstronności sędziego SN lub delegowanego do tego sądu). Instytucja ta została wprowadzana do ustawy o SN w reakcji na wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Trybunał wówczas zwrócił uwagę, że o ile polskie przepisy proceduralne przewidują możliwość wyłączenia sędziego z uwagi na wątpliwości co jego bezstronności w stosunku do stron postępowania, to brakuje możliwości wyłączenia sędziego z powodu braku niezależności od czynników zewnętrznych, w tym zwłaszcza od władzy politycznej, również w kontekście prawidłowości procesu powołania sędziów.

- Ten test niezależności sędziego w lepszy czy gorszy sposób uzupełnia deficyt naszych przepisów o wyłączeniu sędziów, zawartych w procedurze karnej, administracyjnej i cywilnej, na który zwrócił uwagę TSUE w akapicie 213 wyroku z dnia 5 czerwca 2023 r., C-204/21. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zachowanie tych przepisów. Być może będziemy starali się jeszcze doprecyzować te przepisy, by były jak najbardziej efektywne – tłumaczy wiceminister Mazur.