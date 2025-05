To sedno czwartkowej uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądy Najwyższego pod przewodnictwem prezes Joanny Misztal-Koneckiej.

Do 30 czerwca 2022 r. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywał bieg przedawnienia roszczenia, chyba że z okoliczności wynika, że nie została ona podjęta w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Próba ugodowa. Przerwano termin przedawnienia na cztery dni przed jego upływem

W stanie prawnym do końca czerwca 2022 r. doszło do sporu między dwiema spółkami o zapłatę za dostarczone pozwanej przez powódkę urządzenie. W sprawie doszło do tzw. zawezwania do próby ugodowej, czym powódka przerwała bieg przedawnienia. Z przedmiotowym wnioskiem powódka wystąpiła na cztery dni przed nadejściem terminu przedawnienia, co zakwestionowała pozwana spółka. Sąd okręgowy zasądził powódce żądaną kwotę, sąd apelacyjny werdykt utrzymał, nie uwzględniając zarzutu pozwanej, że doszło do przedawnienia roszczenia powódki. Chodziło o to, że zawezwanie do próby ugodowej miało miejsce cztery dni przed dniem przedawnienia się roszczenia (krótkiego, bo dwuletniego), a więc w czasie, kiedy nie było już realnych szans na zbadanie wniosku o próbę ugodową. Oba sądy nie miały jednak wątpliwości, że doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia.

Sprawa wezwania do próby ugodowej trafiła do Sądu Najwyższego

Pozwana odwołała się do SN, a jego trzyosobowy skład powziął wątpliwości, czy w sporze o roszczenie objęte zawezwaniem do próby ugodowej sąd każdorazowo obowiązany jest dokonać oceny motywacji wierzyciela, czy chce uzyskać ugodę, czy tylko przedłużyć przedawnienie, a ponieważ jest to znany od lat proceder, zapytał o to szerszy skład SN. U uzasadnieniu czwartkowej uchwały Mariusz Załucki, sędzia sprawozdawca, wskazał, że nie ma przepisu, który zabraniałby składania kolejnych zawezwań o próbę ugodową, ale nie można tolerować nadużywania tego narzędzia i przedłużania przedawnienia roszczenia w nieskończoność.