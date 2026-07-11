Rzeczpospolita

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Rosyjski duch imperializmu zagraża polskiemu bezpieczeństwu

Analiza propagandowych rosyjskich tekstów, w tym wypowiedzi Putina, pozwala postawić hipotezę, iż Rosja, nie uznając istnienia narodu ukraińskiego, postanowiła za pomocą eksterminacyjnych metod zredukować go do grupy etnograficznej w obrębie jednego „ruskiego” ludu. Rozmowa z Grzegorzem Motyką, historykiem, autorem publikacji na temat Wołynia.

Publikacja: 11.07.2026 18:00

Z rosyjskiej perspektywy szaleństwo nie jest istotne, a zbrodnie, które służyły racji stanu i wzmacn

Z rosyjskiej perspektywy szaleństwo nie jest istotne, a zbrodnie, które służyły racji stanu i wzmacniały państwo, należy uznać za słuszne. Ilustracją jest obraz Ilii Riepina „Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 roku”, przedstawiający cara chwilę po zabiciu syna

Foto: GALERIA TRIETIAKOWSKA

Andrzej Brzeziecki, Grzegorz Motyka

Grzegorz Motyka, Andrzej Brzeziecki, „Gry pamięcią. O polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2026

[Aleksandr] Dugin widzi polityczne złoto historii w szukaniu więzi nie z Europą, ale raczej z Azją. W „Kwartalniku Konserwatywnym” z 1999 r. omówiłeś jego książkę „Podstawy geopolityki. Geograficzna przyszłość Rosji”. Co cię skłoniło do lektury? Raczej mało kto słyszał wtedy o Duginie.

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