Rosyjski duch imperializmu zagraża polskiemu bezpieczeństwu

Analiza propagandowych rosyjskich tekstów, w tym wypowiedzi Putina, pozwala postawić hipotezę, iż Rosja, nie uznając istnienia narodu ukraińskiego, postanowiła za pomocą eksterminacyjnych metod zredukować go do grupy etnograficznej w obrębie jednego „ruskiego” ludu. Rozmowa z Grzegorzem Motyką, historykiem, autorem publikacji na temat Wołynia.

Z rosyjskiej perspektywy szaleństwo nie jest istotne, a zbrodnie, które służyły racji stanu i wzmacniały państwo, należy uznać za słuszne. Ilustracją jest obraz Ilii Riepina „Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 roku”, przedstawiający cara chwilę po zabiciu syna

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