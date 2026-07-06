Takimi banknotami nie zapłacisz w sklepie. Wyjaśniamy, jak odzyskać pieniądze
Banknoty codziennie przechodzą z rąk do rąk, dlatego z czasem ulegają zużyciu. Mogą być postrzępione, naddarte, przerwane, podklejone, zabrudzone, zaplamione, odbarwione albo oznaczone trwałymi napisami, rysunkami lub nadrukami. W takiej sytuacji pojawia się problem – czy takim banknotem nadal można zapłacić i co zrobić, gdy sprzedawca odmówi jego przyjęcia?
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Zasady wymiany zużytych i uszkodzonych banknotów określa zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 grudnia 2013 r. Wynika z niego, że uszkodzone banknoty można wymienić w kasie dowolnego banku działającego na terenie Polski. Są jednak dwa warunki – nie może być podejrzeń co do autentyczności banknotu oraz musi być możliwość rozpoznania jego nominału. Jeżeli banknot nie spełnia tych warunków, bank może przyjąć go na podstawie specjalnego wniosku i przekazać do centrali NBP.
Osoba fizyczna może również zwrócić się bezpośrednio do centrali Narodowego Banku Polskiego. W takim przypadku łączna wartość przesyłanych banknotów nie może przekroczyć 2 tys. zł. We wniosku trzeba wpisać dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego, ponieważ równowartość uznanych banknotów zostanie zwrócona przelewem. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrywany. Uszkodzone banknoty należy umieścić w zaklejonej kopercie i przesłać pocztą albo kurierem.
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Warto wiedzieć, że w ramach wymiany nie zawsze uda się odzyskać pełną wartość banknotu. Wszystko zależy od stopnia jego zniszczenia.
Banknoty, które nie spełniają wymaganych warunków, nie zostaną wymienione. NBP niszczy je po upływie 6 miesięcy od sporządzenia informacji o wyniku wymiany, chyba że osoba składająca wniosek wcześniej zażąda ich zwrotu.
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