Inne zmiany obejmują zobowiązanie banków do przyjmowania wpłat gotówkowych od klientów indywidualnych i firm, a także rozszerzenie możliwości dokonywania tymczasowych płatności kartą w trybie offline w przypadku awarii systemów płatniczych.

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Szwedzki bank centralny już w marcu zalecił, aby każde gospodarstwo domowe posiadało co najmniej 1000 koron (około 90 euro) w gotówce na każdą osobę dorosłą. Rekomendację uzasadniono niepewną sytuacją międzynarodową i zachęcono obywateli do korzystania z banknotów oraz monet. Wcześniej bank centralny uruchomił także dwa dodatkowe magazyny gotówki, aby pomóc w utrzymaniu obiegu pieniądza.

Szwecja przywraca znaczenie gotówki

W Szwecji, która należy do najbardziej zinformatyzowanych państw świata, ponad 90 proc. transakcji w sklepach odbywa się bezgotówkowo, a odsetek ten stale rośnie. W wielu miejscach nie ma już możliwości płacenia gotówką, co stanowi utrudnienie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz turystów.

Bank centralny już w 2017 r. rozpoczął testy związane z wprowadzeniem elektronicznej waluty – e-korony. Projekt został jednak zawieszony w 2023 r., m.in. w następstwie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, gdy okazało się, że fizyczny obieg pieniądza odgrywa ważną rolę w utrzymaniu funkcjonowania społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Z początkiem lipca w Szwecji weszły w życie również nowe przepisy dotyczące integracji. Urzędy nie będą już uznawać małżeństw zawartych za granicą między osobami bliskospokrewnionymi. Ponadto pracownicy domów opieki będą musieli wykazać się znajomością języka szwedzkiego.

Nowe obowiązki obejmą także osoby korzystające z pomocy socjalnej. Osoby pobierające świadczenia dłużej niż trzy miesiące i zdolne do pracy będą zobowiązane do wykazania aktywności, na przykład poprzez poszukiwanie zatrudnienia lub udział w programach aktywizacyjnych.