Kanał informacyjny i analiz OSINT Exilenova+ opublikował w komunikatorze Telegram zdjęcia i filmy, przedstawiające uderzenia w Samarze.

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Centrum rakietowo-kosmiczne Progress – cel o dużym znaczeniu dla Rosji

Według Exilenova+ atak mógł być wymierzony w centrum rakietowo-kosmiczne Progress — przedsiębiorstwo rosyjskiego przemysłu rakietowo-kosmicznego. Zakład ten produkuje rakiety nośne średniej wielkości oraz automatyczne statki kosmiczne. W pobliżu przedsiębiorstwa znajduje się fabryka Awiakor, zajmująca się naprawą i modernizacją rosyjskich samolotów.

W nocy z piątku na sobotę w obwodzie samarskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego.

Gubernator potwierdza uderzenie na Samarę

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoryszczow potwierdził atak na Samarę, zaznaczając, że celem było „przedsiębiorstwo przemysłowe”. Rosyjski urzędnik nie podał dalszych szczegółów dotyczących tego uderzenia.

Późniejsza analiza OSINT, przeprowadzona przez niezależny kanał Astra, potwierdziła, że w Samarze płonie hala należąca do centrum rakietowo-kosmicznego lub zakładów lotniczych.

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że w nocy z 14 na 15 sierpnia siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły 598 ukraińskich dronów.

Według informacji rosyjskiego resortu drony zostały zestrzelone nad 17 regionami Federacji Rosyjskiej, w tym m.in. obwodem moskiewskim i Krajem Krasnodarskim, okupowanym Krymem, a także nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.

Zełenski potwierdza: Rakiety Flamingo zaatakowały centrum rakietowo-kosmiczne Progress w Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził już, że ukraińskie rakiety Flamingo zaatakowały centrum rakietowo-kosmiczne Progress w obwodzie samarskim w Rosji. Polityk zaznaczył, że uderzono również w lotnisko Sawaslejka, gdzie stacjonują samoloty przenoszące rakiety, które są wykorzystywane do ataków na Ukrainę.

„W obwodzie samarskim w Rosji zaatakowano jedno z kluczowych przedsiębiorstw wchodzących w skład koncernu Roskosmos – centrum Progress, które zajmowało się m.in. produkcją (sprzętu) elektronicznego. Zastosowano rakiety Flamingo, co jest dobrym osiągnięciem. Odległość od naszej granicy wynosi około 900 kilometrów” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent poinformował również, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu objęły lotnisko Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim, gdzie stacjonują samoloty przenoszące rakiety, które są wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Obiekt ten znajduje się w odległości około 700 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Trafiono także w obiekt naftowy w miejscowości Ust-Ługa nad Bałtykiem, w obwodzie leningradzkim, w odległości około 800 km od Ukrainy.

Szef państwa podziękował wszystkim zaangażowanym jednostkom za celność, podkreślając, że ukraiński plan uderzeń dalekiego zasięgu jest realizowany, a rosyjski potencjał wojskowy powinien być systematycznie ograniczany. Dodał, że pokój jest potrzebny - i powinno to stać się jasne również w Rosji, poprzez uszkodzenia konkretnych obiektów.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy również potwierdził uderzenie w centrum Progress. Jak zaznaczono, trafiono w ten cel, a następnie na terenie obiektu wybuchł pożar. Według Sztabu Generalnego Progress to jedno z kluczowych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu rakietowo-kosmicznego, produkujące rakiety nośne typu Sojuz. Są one wykorzystywane do wynoszenia na orbitę rosyjskich satelitów wojskowych, rozpoznawczych i wykorzystywanych w celach związanych z łącznością.

Jak dodano, rakiety Sojuz służą do rozmieszczania rosyjskiej konstelacji satelitów Rasswiet – systemu szerokopasmowej łączności satelitarnej, który Rosja przedstawia jako odpowiednik amerykańskiego Starlinka.