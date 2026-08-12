„Było to połączone zastosowanie naszej broni w ramach uderzeń dalekiego zasięgu. Operacja zakończyła się sukcesem. Jestem wdzięczny żołnierzom za precyzję, a konstruktorom i producentom naszej broni za znaczące zwiększenie ukraińskich możliwości” – napisał w środę wieczorem w serwisie X.

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Port w Noworosyjsku jest obecnie główną bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. W 2022 r. Rosja wycofała tam większość okrętów z historycznej siedziby w Sewastopolu na okupowanym Krymie w obawie przed ukraińskimi atakami rakietowymi i dronowymi, także z wykorzystaniem dronów morskich.

Zmasowane uderzenie z powietrza i wody. Użyto najnowszej broni

Zełenski wyjaśnił, że do operacji w Noworosyjsku po raz pierwszy i w sposób skoordynowany zaangażowano rakiety, drony powietrzne dalekiego zasięgu oraz morskie.

Wymienił pociski: Palianycia, Pekło, Bars i Długi Neptun, a także drony: MICH, Fire Point, Ramzaj, Siczeń, Trast, Chariok, Bóbr, Luty, Dowbusz oraz bezzałogowe jednostki pływające Sarhan i Mamaj.

„Wśród wyników operacji należy wyróżnić trafienie okrętów rosyjskiej floty, które ukrywały się w w zatoce Noworosyjskiej. Według zweryfikowanych danych trafione zostały m.in. fregaty Admirał Essen i Admirał Makarow, duży okręt desantowy, korweta oraz inne jednostki” – wyliczył Zełenski.

Dodał, że rażone były także inne obiekty rosyjskie, które służyły finansowaniu wojny Kremla przeciwko Ukrainie. Uznał, że ukraińskie ataki na Rosję są sprawiedliwe.

Kijów zapowiada kolejne kroki

„Będziemy skłaniać Rosję do pokoju również poprzez dalsze stosowanie naszych środków uderzeniowych dalekiego i średniego zasięgu. Dziś wspólnie z ministrem obrony, naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych oraz przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy określiliśmy priorytety na najbliższy czas” – uprzedził Zełenski.

Wcześniej w środę władze Kraju Krasnodarskiego, w którym leży miasto Noworosyjsk, poinformowały, że w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w regionie tym zginęły dwie osoby, w tym dziecko, a kilkanaście zostało rannych. O atakach na obiekty wojskowe Rosjanie nie informowali.