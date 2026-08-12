Z Maroka do Ceuty przedostało się wówczas ok. 70-80 tys. osób. Zdecydowana większość z nich została zawrócona do Maroka.
Hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska powiedział w środę, że wydał służbom porządkowym „bardzo jasne” polecenie, aby w przypadku nieposiadających prawa pobytu imigrantów w Ceucie, którzy dopuszczają się przestępstw i zostają zatrzymani, zgodnie z prawem występować do sądu o zgodę na ich natychmiastowe wydalenie.
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Ocenił, że są to zdarzenia, które „nie mają obecnie znaczącej skali”, jednak osoby popełniające takie czyny będzie można wydalić po uzyskaniu zgody sądu. Minister dodał, że wnioski o ochronę międzynarodową są rozpatrywane zgodnie z prawem.
Trybunał Najwyższy Sprawiedliwości w Andaluzji poinformował, że sądy w Ceucie wszczęły trzy postępowania w sprawie przemocy seksualnej, której dopuścić się mieli migranci z Maroka przybyli podczas masowego napływu ludzi z tego kraju do Ceuty. Ofiary są migrantkami z Maroka, które również wtedy dostały się do Ceuty.
Jeden z migrantów, który napastował seksualnie kobietę, otrzymał decyzję sądu o wydaleniu z Hiszpanii. Dwaj pozostali, którzy są podejrzani o przemoc seksualną wobec nieletnich, zostali umieszczeni przez sąd w areszcie tymczasowym.
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Do aresztów tymczasowych trafiło ponadto innych siedmiu migrantów, podejrzanych m.in. o napaści na funkcjonariuszy publicznych oraz handel narkotykami. Jeden zaś został wydalony za naruszenie miru domowego.
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