„Nie można dość mocno podkreślić, że spokój i cisza są prawem, i nadszedł czas, aby przestać narażać konsumentów na niechciane reklamy” – ogłosiła w oświadczeniu organizacja konsumencka Que Choisir Ensemble.

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Maroko przeciwne zakazowi niechcianych połączeń telefonicznych

– To zwycięstwo konsumentów, z których zdecydowana większość nie chce odbierać telefonów z ofertami sprzedaży – powiedziała prezeska Marie-Amandine Stevenin cytowana przez BBC. Dodała, że grupa od dawna opowiadała się za „końcem automatycznego zakładania, że ktoś w domu lub życiu prywatnym jest potencjalnym klientem”.

Zmiana prawa wywołała jednak oburzenie wśród niektórych grup biznesowych i urzędników w Maroku, gdzie sektor call center jest w dużym stopniu zależny od rynku francuskiego. Według doniesień marokańskiej gazety Le Matin, jeden z ministrów rządu oszacował, że ograniczenia w telemarketingu mogą doprowadzić do utraty nawet 50 tys. miejsc pracy.

Szef francuskiego stowarzyszenia handlu bezpośredniego, Federation de la Vente Directe (FVD), również skrytykował reformy, które, jego zdaniem, nakładają obciążenia administracyjne na przedsiębiorstwa.

- Będziesz musiał uzyskać pisemną zgodę od swojego klienta i będziesz musiał zachować dowód tej zgody – powiedział Frédéric Billon.

97 proc. ludzi denerwuje się połączeniami telemarketingowymi

Według raportu parlamentarnego z 2025 r. 97 proc. ludzi denerwuje się połączeniami telemarketingowymi. Autorzy opracowania zauważyli, że jest to „jeden z tych rzadkich problemów, który jednoczy ludzi we Francji”.

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W tym samym raporcie podano, że z 72 proc. Francuzów ktoś próbował nawiązać kontakt na telefonie komórkowym przynajmniej raz w tygodniu, a 38 proc., że dzwoniono do nich raz dziennie.

Niemcy, Austria i Włochy należą do krajów europejskich, które nakładają znaczne ograniczenia na połączenia telemarketingowe. W Wielkiej Brytanii większość połączeń telemarketingowych jest legalna, pod warunkiem, że odbiorca nie wyraził sprzeciwu wobec połączenia, a jego numer nie znajduje się na ustawowej liście osób lub firm, które nie chcą otrzymywać połączeń.