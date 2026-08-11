Łotewskie władze poinformowały o odkryciu około 10-metrowego tunelu wykorzystywanego do nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Przejście podziemne zostało wykryte w poniedziałek w pobliżu ogrodzenia granicznego.

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Pierwszy taki tunel na granicy Łotwy z Białorusią

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Jānis Dombrava przekazał, że przez tunel przedostało się 15 migrantów.

„To pierwszy przypadek, w którym tunel został wykorzystany do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej na Łotwę. Wcześniej w tym miejscu nie odnotowano żadnych oznak naruszenia granicy ani nie zatrzymano osób próbujących ją nielegalnie przekroczyć” – napisał minister w serwisie X.

Według mediów bałtyckich podobne tunele były wcześniej odkrywane na granicy Litwy z Białorusią, jednak na Łotwie taki sposób przekroczenia granicy odnotowano po raz pierwszy.

Łotwa wzmacnia ochronę granicy

Jak informuje Politico, zatrzymani migranci zostali zawróceni do kraju, z którego przybyli. Służby prowadzą obecnie szczegółowe kontrole terenu wokół odnalezionego tunelu, aby sprawdzić, czy nie istnieją kolejne podziemne przejścia.

We wtorek Łotwa rozpoczęła operację wzmacniania ochrony granicy. Minister Dombrava określił nielegalną migrację z kierunku białoruskiego jako element „zagrożenia hybrydowego”.

Od kilku lat Ryga, podobnie jak Polska i Litwa, oskarża reżim Aleksandra Łukaszenki o wykorzystywanie migracji jako narzędzia presji na państwa Unii Europejskiej. Mińsk pozostaje bliskim sojusznikiem Rosji i wspiera działania Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie.

Jak poinformowała Łotewska Państwowa Straż Graniczna, od początku 2026 r. udaremniono już ponad 9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.