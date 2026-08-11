Gerbera to rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km produkowany od 2024 r. w Jełabudze w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.
Drony zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej.
Miruta przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych.
„Zidentyfikowano dwa dryfujące bezzałogowe systemy powietrzne (zdjęcie na nagraniu) i kilka fragmentów szczątków. Ministerstwo Obrony Narodowej skontaktowało się z ukraińskimi partnerami, którzy potwierdzili, że systemy nie należą do nich” – powiedział minister, cytowany przez portal Spotmedia.
Ze względów bezpieczeństwa drogi wodnej i prac prowadzonych wokół platformy podjęto decyzję o kontrolowanym zniszczeniu dronów przez detonację.
Czytaj więcej
Rumuńskie ministerstwo obrony narodowej poinformowało w poniedziałek, że dron kierujący się w stronę Ukrainy na krótko wleciał w rumuńską przestrze...
Gerbera to rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km produkowany od 2024 r. w Jełabudze w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas