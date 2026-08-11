Drony zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej.

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Ukraina wyklucza swój udział. „Systemy nie należą do nas”

Miruta przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych.

„Zidentyfikowano dwa dryfujące bezzałogowe systemy powietrzne (zdjęcie na nagraniu) i kilka fragmentów szczątków. Ministerstwo Obrony Narodowej skontaktowało się z ukraińskimi partnerami, którzy potwierdzili, że systemy nie należą do nich” – powiedział minister, cytowany przez portal Spotmedia.

Ze względów bezpieczeństwa drogi wodnej i prac prowadzonych wokół platformy podjęto decyzję o kontrolowanym zniszczeniu dronów przez detonację.

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