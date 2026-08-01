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Czym różni się rodzimowierstwo słowiańskie od celtyckich rytuałów nad brzegiem oceanu czy tradycjonalizmu rzymskiego? Reporter Maciej Grzenkowicz przemierzył Europę, uczestnicząc w pogańskich obrzędach i rozmawiając z wyznawcami dawnych bogów. W rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem ujawnia, jak współcześni poganie łączą dawne symbole z dzisiejszą polityką i czego naprawdę szukają w powrocie do swoich korzeni.
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Mimo ogromnego potencjału i kluczowego położenia geopolitycznego w sercu Indochin, Tajlandia coraz wyraźniej wpada w pętlę własnych ograniczeń politycznych. Słabnąca rola monarchii, niestabilność rządów oraz rywalizacja mocarstw sprawiają, że dawny lider regionu staje się hamulcowym własnego rozwoju. Jak w praktyce funkcjonuje słynna tajska „dyplomacja bambusowa” w świecie narastających konfliktów?
Specyfika tajskiej polityki zagranicznej od wieków opierała się na zdolności do sprawnego dostosowywania się do układu sił w regionie bez wchodzenia w otwarte, niszczące konflikty z mocarstwami. Ta cecha została zdefiniowana w geopolityce jako koncepcja „dyplomacji bambusowej”, do której odwołują się zarówno zagraniczni analitycy, jak i sami mieszkańcy tego kraju. W rozmowie na temat obecnej sytuacji politycznej Bangkoku dr Barbara Kratiuk podkreśla, że „Tajowie uwielbiają to określenie i sami o sobie mówią właśnie, że ich polityka zagraniczna jest jak bambus na wietrze, czyli ugina się w tę stronę, w którą wieje wiatr”.
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Podejście to doskonale odzwierciedla obecne relacje Tajlandii ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Z jednej strony Bangkok pozostaje formalnym sojusznikiem USA i prowadzi wspólne manewry wojskowe, z drugiej zaś – w reakcji na presję ekonomiczną i cła ze strony Waszyngtonu, błyskawicznie zacieśnia więzi gospodarcze z Pekinem, który staje się głównym partnerem inwestycyjnym i infrastrukturalnym w regionie. Niestety, pragmatyzm na scenie międzynarodowej nie rozwiązuje narastających problemów wewnętrznych. Powtarzające się co dekadę przewroty wojskowe, brak długofalowej strategii rozwojowej, niepokoje na tle politycznym oraz niepewność związana z sukcesją tronu sprawiają, że Tajlandia powoli traci dystans do takich sąsiadów jak Wietnam czy Malezja.
Współczesna Europa, powszechnie uznawana za zsekularyzowaną, na obrzeżach głównego nurtu doświadcza fascynującego odrodzenia zainteresowania wierzeniami przedchrześcijańskimi. Od Galicji w Północnej Hiszpanii, przez włoski Rzym, aż po Łotwę, Czechy i Polskę, małe grupy ludzi powracają do tradycji, rytuałów oraz panteonów swoich dawnych przodków. Neopogaństwo przestaje być jedynie niszową ciekawostką historyczną, stając się dla wielu świadomą odpowiedzią na wyzwania tożsamościowe i duchowe dzisiejszego świata.
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Powrót do rodzimych wierzeń rzadko jest wyłącznie abstrakcyjną rekonstrukcją akademicką, znacznie częściej splata się z poszukiwaniem głębokiej tożsamości, a niekiedy staje się odpowiedzią na poczucie zagrożenia kulturowego lub politycznego. Ruchy neopogańskie w Europie charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem: od proekologicznych i skupionych na naturze wspólnot, po ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne czy wręcz zaangażowane w geopolityczne intrygi. Grzenkowicz podczas wieloletnich badań terenowych zauważył jednak, że niezależnie od nurtu czy geografii, obrzędy te opierają się na głębokim autentyzmie i przeżyciu jednostki. Opisując jeden z najbardziej poruszających rytuałów celtyckich na wzgórzu nad Oceanem Atlantyckim w hiszpańskiej Galicji, gość Rzeczpospolitej tak wspomina panującą tam atmosferę: „Byliśmy na szczycie góry. Ulewa, dosyć gęsta, było niesamowicie szaro [...]. Wpływa to bardzo mocno też na wyobraźnię, bo ta granica między światem doczesnym a zaświatami, kreśliła się na oceanie. Było ponuro, nie widać było horyzontu. Wszystko się rozmywało”.
To bliskie obcowanie z naturą, odrzucenie chrześcijańskiego uniwersalizmu oraz potrzeba wyraźnego odróżnienia się od dominujących wzorców kulturowych stanowią wspólny mianownik dla bardzo zróżnicowanych grup, od włoskich tradycjonalistów świętujących przesilenie zimowe w Rzymie po ukraińskie uchodźczynie kultywujące wiarę RUNViry na emigracji. Dla większości z nich pogaństwo nie jest rekonstrukcyjną zabawą, lecz żywym, przemyślanym wyborem moralnym i duchowym.
1 godz. 11 min. 50 sek.
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