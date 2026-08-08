Nazywanie obecnej rywalizacji technologicznej nowym wyścigiem zbrojeń przestaje być publicystyczną przesadą. W Waszyngtonie sztuczną inteligencję stawia się dzisiaj na równe z przemysłem zbrojeniowym czy energetyką jądrową. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, dr Leszek Bukowski, wskazuje na głęboki sens tego porównania: „Zastosowanie sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego m.in. w cyberbezpieczeństwie i zastosowaniach militarnych staje się dzisiaj głównym polem zmagań pomiędzy największymi mocarstwami na świecie”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Chiński model AI Kimi3 zdobył bardzo dużą popularność. Zdołał bowiem połączyć model open source z do
Biznes
Chińska AI uderza w gigantów. Darmowy Kimi3 wywołał panikę na rynku

Technologia ta wymaga jednak ogromnego zaplecza infrastrukturalnego i energetycznego. Jak podkreśla gość Rzeczpospolitej, patrzeć należy na to szeroko: „To jest zmiana paradygmatu informatyki i w ogóle podejścia do rozwiązywania problemów naukowych, inżynierskich czy programistycznych. To technologia, która wymaga ogromnych mocy obliczeniowych, a te centra potrzebują potężnych nakładów energii”.

Giganci z Doliny Krzemowej na straży

Rywalizacja amerykańsko-chińska różni się od zimnowojennego starcia USA z ZSRR, gdzie istniały dwa całkowicie odrębne ekosystemy. W przypadku sztucznej inteligencji ciężar rywalizacji w USA spoczywa na sektorze prywatnym. Dr Bukowski zwraca uwagę na skalę tej dominacji: „Dzisiaj około 75 proc. mocy obliczeniowych w AI to są Stany Zjednoczone. Pięć największych firm, takich jak Amazon, Microsoft czy Google – posiada 71 proc. takich mocy w skali całego świata”.

Czytaj więcej

Nowojorski indeks Nasdaq 100, jak na razie wszedł tylko w korektę, ale inwestorzy coraz częściej zad
Giełda
Miliony znikają z rynku chipów. Inwestorzy boją się chińskiej konkurencji

Dawny dystans Doliny Krzemowej do armii przeszedł do historii. Dzisiaj niemal każdy gigant technologiczny ma powiązania z wojskiem czy wywiadem. Chociaż Chiny starają się nadrabiać zaległości i stawiają na tzw. modele otwarte, Amerykanie wciąż wygrywają w najważniejszych testach. „Jeśli chodzi o zagadnienia matematyczne i w nauce, a one są dzisiaj faktycznie najważniejsze – Amerykanie cały czas wiodą tu prym” – zaznacza ekspert.

Dylemat współzależności i wyzwanie dla Europy

Mimo politycznego napięcia, amerykański biznes, wciąż zerkając w stronę Pekinu, znajduje się w klinczu. Przykładem jest Nvidia, która chciałaby sprzedawać układy scalone na rynek chiński, podczas gdy administracja rządowa woli odcinać rywala od technologii.

Czytaj więcej

AI samoistnie nie obchodzi poleceń, choć motyw groźnej sztucznej inteligencji obecny jest w popkultu
AI
Incydent w OpenAI nie był taki niewinny. Uciekająca AI to poważne ostrzeżenie

Z kolei na tle USA i Chin drastycznie odznacza się bierność Europy, która próbuje budować tzw. suwerenność cyfrową głównie za pomocą regulacji prawnych, a nie realnych inwestycji. Gość „Rzecz o geopolityce” nie zostawia na tym podejściu suchej nitki: „słyszymy, że minęły dwa lata, mówimy o sumach śmiesznych wobec tego, co inwestują Stany Zjednoczone, i słuchamy, że staniemy się liderem AI – to jest niepoważne. Stajemy się po prostu konsumentem interfejsów i API ze Stanów Zjednoczonych. Suwerenności cyfrowej nie zbudujemy przepisami prawnymi”. Bez przeznaczenia potężnych środków na rozwój własnego zaplecza i akceleratorów, Stary Kontynent ryzykuje stałą marginalizację w tym kluczowym wyścigu stulecia.