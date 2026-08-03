Najnowsze doniesienia sugerują, że Cypr jest bliżej niż kiedykolwiek do przystąpienia do strefy Schengen. Raport Komisji Europejskiej „Stan Schengen 2026” pozytywnie ocenia postępy Cypru i wskazuje jego przystąpienie jako priorytet na lata 2026–2027. Jednak formalna data przystąpienia nie została jeszcze potwierdzona. Kluczowe pytanie brzmi, czy Cypr wykorzysta przystąpienie do wzmocnienia systemów, które zapewniają mobilność bezpieczną, efektywną i ekonomicznie uzasadnioną.

Oczekiwane przystąpienie Cypru do strefy Schengen to coś więcej niż techniczny kamień milowy. To test konkurencyjności, zaufania i gotowości. Dla gospodarki wyspiarskiej strefa Schengen to kwestia dostępności: jak łatwo można dotrzeć na Cypr, jak swobodnie Cypryjczycy mogą przemieszczać się po Europie i jak pewnie kraj ten może pozycjonować się jako regionalne centrum turystyki, usług, inwestycji, edukacji i biznesu.

Logika ekonomiczna jest oczywista. Cypr stałby się łatwiejszy do wyboru i łatwiej byłoby nawiązać z nim kontakt. Turystyka jest już jednym z najsilniejszych filarów gospodarki kraju: w 2025 roku liczba przyjazdów turystów po raz pierwszy przekroczyła 4,5 miliona, a dochody osiągnęły rekordowe 3,7 miliarda euro, co stanowi wzrost o 15,2% w porównaniu z 2024 rokiem. Samo przystąpienie do strefy Schengen nie wygenerowałoby popytu, ale ułatwiłoby włączenie Cypru do szerszego programu podróży europejskich, szczególnie dla turystów z państw trzecich, którzy już ubiegają się o wizy Schengen, aby odwiedzić kilka miejsc podczas jednej podróży.

Przystąpienie do strefy Schengen będzie oceniane nie tylko na podstawie daty wejścia Cypru do strefy Schengen, ale także na podstawie pewności, spójności i łatwości, z jaką ludzie będą się przemieszczać po jej wejściu. Silniejsza infrastruktura front-end może pomóc w zarządzaniu popytem, ​​wspierać bezpieczny przepływ danych, poprawić doświadczenia wnioskodawców i wykazać zdolność Cypru do funkcjonowania w ramach Schengen od pierwszego dnia. Przystąpienie może otworzyć drzwi do europejskiego obszaru bez granic; systemy stojące za mobilnością zadecydują o tym, czy Cypr przekształci ten dostęp w trwałą korzyść ekonomiczną.

Zewnętrzni dostawcy usług wspierają już operacje wizowe rządów strefy Schengen; dzięki naszej pracy w VFS Global jesteśmy zaufanym dostawcą usług dla 25 państw członkowskich UE należących do strefy Schengen, co pokazuje, w jakim stopniu profesjonalne, dobrze nadzorowane wsparcie administracyjne stało się nieodłącznym elementem systemu wizowego Schengen w ciągu ostatnich dwóch dekad. Współpracujemy również z sojuszem Five Eyes – USA, Wielką Brytanią, Australią, Kanadą i Nową Zelandią.

W praktyce infrastruktura i doświadczenie w zakresie mobilności zaczynają się, zanim podróżni dotrą do granicy. Przejrzyste skanowanie dokumentów, niezawodne pobieranie danych biometrycznych, ustrukturyzowane dane wnioskodawców i bezpieczna transmisja plików zapewniają władzom bardziej przejrzyste wnioski, zmniejszają tarcia i wspierają bardziej przewidywalny proces zarówno dla podróżnych, jak i dla państwa.

Cyfrowe, znormalizowane i skalowalne operacje konsularne zyskują na znaczeniu w miarę jak systemy mobilności stają się coraz bardziej powiązane. Pokazuje to również, że wybór odpowiedniego zewnętrznego dostawcy usług jest kluczowym elementem drogi kraju do integracji z Schengen. Wraz z postępami Cypru w procesie integracji z Schengen, rygorystyczne, rzetelne procesy zamówień publicznych, skoncentrowane na jakości i doświadczeniu, powinny być traktowane jako najlepsza praktyka przy wyborze partnera zewnętrznego.

Iten Vyas Chief Commercial Officer, Head of Business Development, VFS Global.

Materiał Partnera: VFS GLOBAL