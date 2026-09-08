Michał Szułdrzyński zwraca uwagę, że pierwsza reakcja premiera Donalda Tuska na wynik wyborów była zbyt mocno osadzona w bieżącym sporze politycznym. – Miałem pewien niedosyt, aczkolwiek rozumiem polityczne okoliczności, ale to jest naprawdę zbyt poważna sprawa, żeby to w ten sposób komentować – mówi Szułdrzyński. Zdaniem gościa podcastu sytuację w Niemczech trzeba rozpatrywać szerzej – w kontekście zmian zachodzących również we Francji i Wielkiej Brytanii oraz przyszłości europejskiej polityki bezpieczeństwa.