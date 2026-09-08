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34 min. 57 sek.
Michał Szułdrzyński zwraca uwagę, że pierwsza reakcja premiera Donalda Tuska na wynik wyborów była zbyt mocno osadzona w bieżącym sporze politycznym. – Miałem pewien niedosyt, aczkolwiek rozumiem polityczne okoliczności, ale to jest naprawdę zbyt poważna sprawa, żeby to w ten sposób komentować – mówi Szułdrzyński. Zdaniem gościa podcastu sytuację w Niemczech trzeba rozpatrywać szerzej – w kontekście zmian zachodzących również we Francji i Wielkiej Brytanii oraz przyszłości europejskiej polityki bezpieczeństwa.
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