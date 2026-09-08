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34 min. 57 sek.

„Rzecz w tym”: Lodowaty prysznic dla polityki europejskiej

Zwycięstwo AfD w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt wywołało w Polsce polityczne emocje, ale zdaniem Michała Szułdrzyńskiego powinno przede wszystkim skłonić do poważnej refleksji nad bezpieczeństwem Polski, przyszłością Niemiec i całej Europy. Czy wzrost popularności skrajnej prawicy to efekt kryzysu migracyjnego, problemów niemieckiej gospodarki i polityki klimatycznej? I czy sama obrona demokracji wystarczy, by zatrzymać partie radykalne?

Publikacja: 08.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Szułdrzyński

Michał Szułdrzyński zwraca uwagę, że pierwsza reakcja premiera Donalda Tuska na wynik wyborów była zbyt mocno osadzona w bieżącym sporze politycznym. – Miałem pewien niedosyt, aczkolwiek rozumiem polityczne okoliczności, ale to jest naprawdę zbyt poważna sprawa, żeby to w ten sposób komentować – mówi Szułdrzyński. Zdaniem gościa podcastu sytuację w Niemczech trzeba rozpatrywać szerzej – w kontekście zmian zachodzących również we Francji i Wielkiej Brytanii oraz przyszłości europejskiej polityki bezpieczeństwa.

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