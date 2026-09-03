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„Rzecz w tym”: Meloni jak Merkel. Unikanie zmian polityczną taktyką

Georgia Meloni już 4 września zostanie najdłużej urzędującą premierką powojennych Włoch. Jej rząd uchodzi za symbol politycznej stabilności, a włoska gospodarka poprawiła część najważniejszych wskaźników. Czy jednak za sukcesem Meloni rzeczywiście kryje się przełom? Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, analizuje kondycję Włoch, politykę włoskiej premier, problemy demograficzne, migrację oraz konsekwencje jej rządów dla Unii Europejskiej.

