Amerykańska stacja stacja CBS News potwierdziła w poniedziałek po południu, że na pokładzie samolotu C-17A Globemaster III do Moskwy przybył dyrektor CIA John Ratcliffe. Ma w Rosji „odbywać spotkania”.

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Wygląda na to, że jest to pierwsza znana podróż Ratcliffe'a do Rosji jako dyrektora CIA, choć utrzymywał on kontakt z rosyjskimi odpowiednikami w wywiadzie. Wizyta Ratcliffe'a ma miejsce w momencie, gdy prowadzone przy udziale USA rozmowy pokojowe z Ukrainą pozostają w impasie, a strony wciąż mają odmienne zdania w kwestiach zasadniczych.

CIA odegrała również rolę w niedawnej wymianie więźniów między USA a Rosją, w tym w uwolnieniu w kwietniu 2025 roku Kseni Kareliny, posiadającej podwójne obywatelstwo – amerykańsko-rosyjskie, której sprawę Ratcliffe osobiście negocjował. Agencja była również zaangażowana w wymianę więźniów w 2024 roku, która doprowadziła do uwolnienia reportera „Wall Street Journal” Evana Gershkovicha i weterana piechoty morskiej Paula Whelana.





C-17A z USA przez Rygę do Moskwy

Wcześniej media na całym świecie informowały, że amerykański samolot transportowy C-17A o numerze 07-7181 i znaku wywoławczym RCH4555 miał pojawić się na lotnisku Wnukowo w Moskwie.

Z publicznie dostępnych informacji dotyczących trasy maszyny wynikało, że 23 sierpnia samolot miał wystartować z Charleston w Karolinie Południowej, następnie polecieć do bazy Joint Base Andrews w pobliżu Waszyngtonu, a później do Rygi.

We wtorek rano maszyna opuściła Rygę. Jej dalszy kierunek nie był publicznie wskazany. Następnie pojawiły się informacje o jej lądowaniu w Moskwie.

Według nieoficjalnych informacji obok samolotu C-17A zauważono w Rydze również amerykański C-40B. Maszyna ta również miała przylecieć na Łotwę z bazy Joint Base Andrews. C-40B jest użytkowany przez 89. Skrzydło Transportowe i służy do przewozu wysokich rangą przedstawicieli władz USA, w tym członków gabinetu oraz wysokich rangą dowódców wojskowych, podczas oficjalnych podróży.

W pobliżu samolotu w Rydze zaobserwowano również pojazdy z tablicami dyplomatycznymi.

Tajemniczy pasażerowie w Moskwie. Nie wiadomo, kto był na pokładzie

Strona amerykańska nie podawała informacji, kto znajdował się na pokładzie samolotu ani jaki był cel jego wizyty w rosyjskiej stolicy.

Szczególne zainteresowanie wzbudzał fakt, że maszyna wcześniej pojawiła się w Joint Base Andrews. To jedna z najważniejszych amerykańskich baz wykorzystywanych przez lotnictwo rządowe i prezydenckie.

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Stacjonujące tam samoloty obsługują m.in. loty Air Force One, a także transport członków administracji, generałów, specjalnych wysłanników oraz innych oficjalnych delegacji.

Dziennikarka CBS News podała nazwisko pasażera C-17A

We wtorek w godzinach popołudniowych Jennifer Jacobs, dziennikarka stacji SBS News, zamieściła na X wpis, w którym przekazała, że amerykański samolot C-17A Globemaster III przewiózł do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Kreml: nie mamy informacji o amerykańskim samolocie

Wcześniej do doniesień dotyczących rejsu z USA odniósł się Kreml. We wtorek rosyjskie władze przekazały, że nie mają informacji dotyczących amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego, który miał wcześniej tego dnia wylądować na Wnukowie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że w tym tygodniu żadne spotkania z przedstawicielami administracji USA nie są zaplanowane.

Ostatni bezpośredni lot zarejestrowanego amerykańskiego odrzutowca do Rosji z Europy miał miejsce w styczniu tego roku, a na jego pokładzie znajdowali się Steven Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy na rozmowy pokojowe z Putinem w sprawie Ukrainy. Kreml poinformował w zeszłym tygodniu, że nie ma jeszcze informacji o kolejnej wizycie Kushnera i Witkoffa w Moskwie, ponieważ rozmowy między USA a Rosją na temat Ukrainy utknęły w martwym punkcie z powodu wojny w Iranie.

Zełenski widzi okno na zakończenie wojny

Informacje o nietypowym locie pojawiają się w czasie, gdy Kijów sygnalizuje możliwość wznowienia wysiłków na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że widzi szansę na amerykańskie pośrednictwo w zakończeniu konfliktu do końca lata 2027 roku. Ukraina przygotowała wraz z przedstawicielami USA i Europy jednostronicowy dokument z propozycjami, który ma zostać przedstawiony Moskwie.

Jednym z elementów planu ma być zawieszenie broni. Drugim jest wcześniej omawiana przez Amerykanów propozycja utworzenia w ukraińskiej części Donbasu specjalnej strefy ekonomicznej administrowanej przez stronę trzecią.

– Zawiera jeden z pomysłów dotyczących zawieszenia broni – to jest główny punkt. Druga część dotyczy tego, co Amerykanie zaproponowali w sprawie wolnej strefy ekonomicznej – powiedział Zełenski dziennikarzom.

Ukraina przygotowała propozycje dla USA i Europy

Zełenski ocenił, że okno możliwości zakończenia wojny obejmuje okres od szczytu G20 w USA w grudniu tego roku do końca lata 2027 roku. W jego ocenie znaczenie ma także zbliżająca się kampania przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w 2028 roku.

Wcześniej, na początku sierpnia, ukraiński prezydent informował, że Kijów przekazał amerykańskim negocjatorom propozycje dotyczące zakończenia wojny z Rosją.

Rozmowy pokojowe prowadzone pod przewodnictwem USA załamały się wcześniej w tym roku. Ukraina odrzuciła rosyjskie żądania dotyczące przekazania kolejnych terytoriów, a uwagę Waszyngtonu w coraz większym stopniu pochłaniał konflikt z Iranem.

Donbas i rola NATO. To może być kolejny etap rozmów

Trzecim elementem propozycji, o którym mówił Zełenski, ma być określenie roli Unii Europejskiej i NATO oraz tego, co Ukraina jest gotowa zrobić, aby doprowadzić do porozumienia.

– Te trzy idee, o których wspomniałem, nie są wyłącznie ukraińskimi pomysłami – podkreślił Zełenski. Jak wyjaśnił, zostały one opracowane wspólnie z Amerykanami i Europejczykami, a część z nich wywodzi się z wcześniejszych rozmów amerykańskich negocjatorów z Ukrainą i Rosją.

Moskwa deklaruje z kolei gotowość do wysłuchania nowych propozycji dotyczących zakończenia konfliktu, ale muszą one uwzględniać „realia na ziemi”.

Jednym z głównych celów Rosji pozostaje zdobycie pozostałej części Donbasu. Rosyjskie wojska próbują obecnie posuwać się w kierunku ukraińskiego pasa umocnionych miast na wschodzie kraju.