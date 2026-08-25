Polsko-czeskie przejście graniczne w Cieszynie
W mediach społecznościowych oraz wybranych serwisach internetowych po obu stronach polsko-czeskiej granicy pojawiły się przekazy sugerujące, że Polska planuje zajęcie części terytorium Republiki Czeskiej. Jak wynika ze śledztwa opublikowanego przez czeski portal Seznam Zprávy, mamy do czynienia ze złożoną i skoordynowaną operacją dezinformacyjną. Za prowokacją mogą stać rosyjskie służby specjalne, których celem jest osłabienie relacji między Warszawą a Pragą.
Według ustaleń Seznam Zprávy, prowokacja rozpoczęła się w Polsce od dystrybucji rzekomego oficjalnego dokumentu dyplomatycznego. Pismo, w którym strona polska miała zgłaszać roszczenia terytorialne, zostało opublikowane na profilu społecznościowym podszywającym się pod ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce, Břetislava Dančáka. Dziennikarze czeskiego portalu zaznaczają, że dokument nosił znamiona fabrykacji przy użyciu sztucznej inteligencji, a w jego pierwotnej wersji znalazły się błędy językowe.
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Następnie operacja została rozszerzona o ataki w przestrzeni medialnej. Seznam Zprávy podaje, że nieznani sprawcy stworzyli kopię portalu informacyjnego czeskiego radia publicznego iRozhlas.cz, rejestrując łudząco podobną domenę. Na fałszywej stronie zamieszczono artykuł sugerujący, że mieszkańcy czeskiego pogranicza z obawy przed utratą ziem masowo wyprzedają nieruchomości. Do incydentu doszło również w Polsce – przełamano zabezpieczenia serwisu internetowego Radia PiK, gdzie opublikowano nieprawdziwe doniesienia o planowanym przejęciu przez Polskę około 600 hektarów czeskiego terytorium.
Portal Seznam Zprávy opisuje przypadek konta na Facebooku występującego pod nazwiskiem „Adam Sikora”. Profil ten zaczął promować rzekomą manifestację mającą odbyć się na rynku w Trzyńcu pod hasłami ochrony czeskich granic.
Z ustaleń redakcji wynika, że organizacja zgromadzenia nie została formalnie zgłoszona władzom miasta, co potwierdziła radna Trzyńca Pavla Golasowská. Ponadto w materiałach wideo promocyjnych bezprawnie wykorzystano logo związku zawodowego KOVO, który stanowczo odciął się od inicjatywy. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że zarówno zdjęcie profilowe organizatora, jak i udostępnione przez niego fotografie rzekomo sprzedawanego domu w Ropicy zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
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Zdaniem ekspertów cytowanych przez czeski portal, operacja celowo uderza w kwestie historyczne oraz lokalne obawy mieszkańców pogranicza. Jak zauważa Eva Klusová, analityczka z Czeskiej Akademii Nauk, kampania wykorzystuje istniejące w regionie wrażliwe wątki społeczne. Redakcja przypomina, że tematyka tzw. długu terytorialnego była już wcześniej eksploatowana przez kanały informacyjne powiązane z Kremlem.
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Sprawą zajmują się obecnie odpowiednie organy w obu krajach. W Polsce działania podjął NASK, a oddzielne śledztwo prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W Czechach zawiadomienie do prokuratury złożyły osoby związane z opozycją, wskazując na możliwość popełnienia przestępstwa podżegania do nienawiści oraz działania na rzecz obcego mocarstwa. Rzecznik czeskiego MSZ Adam Čörgő potwierdził portalowi, że resort wie o sprawie i prowadzi jej weryfikację.
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