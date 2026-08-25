Wanda Traczyk-Stawska – uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła 18 sierpnia. Informację o jej śmierci przekazali w mediach społecznościowych m.in. europoseł Michał Szczerba oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

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Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Kiedy i gdzie odbędą się uroczystości?

Wokół miejsca spoczynku Wandy Traczyk-Stawskiej pojawiało się wiele pytań. Pierwsze szczegóły dotyczące planowanych uroczystości żałobnych ujawnił Robert Hojda z Fundacji Aktywna Demokracja. Jak przekazał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, podawane informacje mają na razie charakter nieoficjalny.

„Według informacji, które otrzymałem, pożegnanie odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 r. w Warszawie” – napisał Robert Hojda. Z podanych przez niego ustaleń wynika, że msza święta ma zostać odprawiona o godzinie 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Dalsza część uroczystości pogrzebowych zaplanowana jest na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej.

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Autor wpisu zaznaczył jednak, że na oficjalne komunikaty należy jeszcze poczekać: „Bardzo proszę, potraktujcie tę wiadomość jako informację wstępną i zaczekajcie jeszcze na oficjalne potwierdzenie szczegółów uroczystości”. Równocześnie dodał, iż „sam termin i miejsce nie powinny już ulec zmianie”.

Miejsce pochówku Wandy Traczyk-Stawskiej. Wyjaśniamy wątpliwości

Do ustaleń przedstawionych przez Roberta Hojdę odniósł się serwis o2.pl, który wspomina o domysłach dotyczących ewentualnego wspólnego pogrzebu z członkami rodziny. Z opublikowanych doniesień wynika, że Wanda Traczyk-Stawska posiada rodowy grób na Cmentarzu Bródnowskim, gdzie 25 sierpnia zaplanowano pochówek jej siostry, Kazimiery Wszoły. Jak podkreśla o2.pl, mimo pojawiających się spekulacji nie przewidziano wspólnej ceremonii żałobnej obu sióstr. Działaczka nie spocznie również obok swojego brata Tadeusza Traczyka, który poległ w 1944 r. i jest pochowany w zbiorowej mogile na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Według portalu o2.pl rodzina zmarłej ma przedstawić oficjalny harmonogram oraz ostateczne szczegóły uroczystości 26 sierpnia.

Kim była Wanda Traczyk-Stawska? Kim była bohaterka Powstania Warszawskiego?

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego służyła pod pseudonimami „Atma” oraz „Pączek” jako łączniczka i strzelec w Oddziale Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Po upadku zrywu przebywała w niemieckich obozach jenieckich. Po powrocie do kraju ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez dziesięciolecia pracowała w szkolnictwie specjalnym. Przez lata przewodziła Społecznemu Komitetowi ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, angażując się w pielęgnowanie pamięci historycznej oraz obronę praw człowieka.