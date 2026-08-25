O tym, że Giertych wziął udział w przesłuchaniu Przemysława Krala, jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”.

Reklama Reklama

Według ustaleń „Rz”, w przesłuchaniu miało brać udział dwóch znanych adwokatów: mec. Jacek Dubois i Roman Giertych. – Bez komentarza – odpowiedział na nasze pytanie mec. Dubois, gdy zapytaliśmy go o ten wyjazd. „Uprzejmie informuję, że nie udzielam w zakresie pani pytań jakichkolwiek komentarzy” – odpisuje „Rzeczpospolitej” mec. Giertych.

Afera Zondacrypto. Roman Giertych pełnomocnikiem Przemysława Krala

„Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury” – napisał Giertych na platformie X.

Dodał, że na tym etapie to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie.

Pytany przez dziennikarzy o tę informację minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odmówił komentarza. Wcześniej powiedział, że w śledztwie dotyczącym Zondacrypto „jest przełom”.

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. 3 sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Suszek zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.