Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy i wyraził wdzięczność Polsce oraz Polakom za wsparcie od początku rosyjskiej agresji. Podziękował również Donaldowi Trumpowi, który przekazał mu życzenia z okazji 35. rocznicy odzyskania niepodległości.

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Zełenski do Tuska: „Jesteśmy wdzięczni Polsce”

Zełenski zwrócił się bezpośrednio do szefa polskiego rządu, dziękując za życzenia i „nieustającą solidarność z Ukrainą”.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu narodowi polskiemu za wsparcie Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnowymiarowej agresji Rosji. Dzisiaj, gdy bronimy prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa »Za wolność waszą i naszą« znów nabierają szczególnego znaczenia” – napisał Zełenski na portalu X.

„Razem pokonamy naszego odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – dodał prezydent Ukrainy.

W poniedziałek Tusk napisał na X: „My, Polacy, wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa »Za wolność waszą i naszą«. I dlatego Naród Polski jest dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, całym sercem z walczącym Narodem Ukraińskim”.

Zełenski podziękował na X także innym przywódcom, którzy przesłali życzenia z okazji Dnia Niepodległości.

Donald Trump z życzeniami dla Ukrainy

We wtorek Zełenski poinformował również, że życzenia z okazji 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości przekazał mu prezydent USA Donald Trump.

Amerykański przywódca podkreślił „trwałą przyjaźń” obu państw i życzył Ukrainie „trwałego pokoju”.

„W imieniu narodu amerykańskiego składam Panu i obywatelom Ukrainy gratulacje z okazji Dnia Niepodległości (Ukrainy). 24 sierpnia to dzień, w którym świętujemy naszą trwałą przyjaźń, zbudowaną na 35 latach stosunków dyplomatycznych – więzi, które tylko się pogłębiły, odkąd Ukraina odzyskała niepodległość. Dzięki odważnym, dzielnym i utalentowanym ludziom zbudowaliście wspaniały kraj” – zacytował Zełenski list Trumpa na platformie X.

Prezydent USA zaznaczył też, że „Stany Zjednoczone podziwiają niezłomnego ducha (...) poświęcenie (Ukrainy) i wierzą w (jej) przyszłość jako suwerennego i prosperującego narodu”.

Trump wezwał, by „wykorzystać ten moment, aby zakończyć konflikt i zbudować trwały pokój, który uwolni ogromny potencjał Ukrainy dla przyszłych pokoleń”.

Zełenski o Patriotach. „Podnoszą nas na duchu”

Zełenski odpowiedział na wpis amerykańskiego prezydenta, podkreślając znaczenie amerykańskiego wsparcia wojskowego.

„Te słowa, podobnie jak dźwięk odpalenia pocisku Patriot PAC-3, podnoszą nas na duchu i dają nadzieję na ochronę życie ludzkiego przed brutalnymi atakami Rosji oraz osiągnięcie godnego pokoju” – napisał ukraiński prezydent.

Podziękował Trumpowi i Amerykanom za wsparcie oraz życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Wojna, którą USA wraz z Izraelem prowadzą od końca lutego przeciw Iranowi, sprawiła, że znacząco zmalały amerykańskie zapasy pocisków przechwytujących, co ograniczyło możliwość dostarczania ich Ukrainie. W efekcie ukraińska armia pozostała praktycznie bez możliwości obrony przed ostrzałem pociskami balistycznymi.

W atakach na przełomie lipca i sierpnia, przeprowadzonych przez Rosję m.in. na Kijów, przechwytywane były jedynie pojedyncze pociski, podczas gdy powodowały zniszczenia i ofiary w ludziach.

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Niemcy mają dostarczyć Ukrainie 600 pocisków

Zełenski poinformował w niedzielę, że porozumiał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w sprawie dostarczenia Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAC-2 w latach 2027–2028.

Kwestia obrony powietrznej pozostaje jednym z kluczowych problemów Ukrainy. Kijów potrzebuje systemów i pocisków pozwalających chronić miasta oraz infrastrukturę przed rosyjskimi atakami rakietowymi.

Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości

W poniedziałek Ukraina obchodziła 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 roku, kiedy Rada Najwyższa Ukrainy w Kijowie uchwaliła Akt Niepodległości.

Tegoroczne obchody odbywają się w warunkach trwającej rosyjskiej agresji. W swoich wystąpieniach Zełenski podkreślał znaczenie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy oraz dalszej walki o bezpieczeństwo i suwerenność państwa.