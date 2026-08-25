Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy i wyraził wdzięczność Polsce oraz Polakom za wsparcie od początku rosyjskiej agresji. Podziękował również Donaldowi Trumpowi, który przekazał mu życzenia z okazji 35. rocznicy odzyskania niepodległości.
Zełenski zwrócił się bezpośrednio do szefa polskiego rządu, dziękując za życzenia i „nieustającą solidarność z Ukrainą”.
„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu narodowi polskiemu za wsparcie Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnowymiarowej agresji Rosji. Dzisiaj, gdy bronimy prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa »Za wolność waszą i naszą« znów nabierają szczególnego znaczenia” – napisał Zełenski na portalu X.
„Razem pokonamy naszego odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – dodał prezydent Ukrainy.
W poniedziałek Tusk napisał na X: „My, Polacy, wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa »Za wolność waszą i naszą«. I dlatego Naród Polski jest dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, całym sercem z walczącym Narodem Ukraińskim”.
Zełenski podziękował na X także innym przywódcom, którzy przesłali życzenia z okazji Dnia Niepodległości.
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We wtorek Zełenski poinformował również, że życzenia z okazji 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości przekazał mu prezydent USA Donald Trump.
Amerykański przywódca podkreślił „trwałą przyjaźń” obu państw i życzył Ukrainie „trwałego pokoju”.
„W imieniu narodu amerykańskiego składam Panu i obywatelom Ukrainy gratulacje z okazji Dnia Niepodległości (Ukrainy). 24 sierpnia to dzień, w którym świętujemy naszą trwałą przyjaźń, zbudowaną na 35 latach stosunków dyplomatycznych – więzi, które tylko się pogłębiły, odkąd Ukraina odzyskała niepodległość. Dzięki odważnym, dzielnym i utalentowanym ludziom zbudowaliście wspaniały kraj” – zacytował Zełenski list Trumpa na platformie X.
Prezydent USA zaznaczył też, że „Stany Zjednoczone podziwiają niezłomnego ducha (...) poświęcenie (Ukrainy) i wierzą w (jej) przyszłość jako suwerennego i prosperującego narodu”.
Trump wezwał, by „wykorzystać ten moment, aby zakończyć konflikt i zbudować trwały pokój, który uwolni ogromny potencjał Ukrainy dla przyszłych pokoleń”.
Zełenski odpowiedział na wpis amerykańskiego prezydenta, podkreślając znaczenie amerykańskiego wsparcia wojskowego.
„Te słowa, podobnie jak dźwięk odpalenia pocisku Patriot PAC-3, podnoszą nas na duchu i dają nadzieję na ochronę życie ludzkiego przed brutalnymi atakami Rosji oraz osiągnięcie godnego pokoju” – napisał ukraiński prezydent.
Podziękował Trumpowi i Amerykanom za wsparcie oraz życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.
Wojna, którą USA wraz z Izraelem prowadzą od końca lutego przeciw Iranowi, sprawiła, że znacząco zmalały amerykańskie zapasy pocisków przechwytujących, co ograniczyło możliwość dostarczania ich Ukrainie. W efekcie ukraińska armia pozostała praktycznie bez możliwości obrony przed ostrzałem pociskami balistycznymi.
W atakach na przełomie lipca i sierpnia, przeprowadzonych przez Rosję m.in. na Kijów, przechwytywane były jedynie pojedyncze pociski, podczas gdy powodowały zniszczenia i ofiary w ludziach.
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Zełenski poinformował w niedzielę, że porozumiał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w sprawie dostarczenia Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAC-2 w latach 2027–2028.
Kwestia obrony powietrznej pozostaje jednym z kluczowych problemów Ukrainy. Kijów potrzebuje systemów i pocisków pozwalających chronić miasta oraz infrastrukturę przed rosyjskimi atakami rakietowymi.
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W poniedziałek Ukraina obchodziła 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 roku, kiedy Rada Najwyższa Ukrainy w Kijowie uchwaliła Akt Niepodległości.
Tegoroczne obchody odbywają się w warunkach trwającej rosyjskiej agresji. W swoich wystąpieniach Zełenski podkreślał znaczenie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy oraz dalszej walki o bezpieczeństwo i suwerenność państwa.
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