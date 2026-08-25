Rząd ogłosił plany modyfikacji skali podatku dochodowego od osób fizycznych od 2027 r.. Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański przedstawili propozycję wprowadzenia nowej stawki 24 proc. dla rocznych dochodów od 130 tys. zł do 150 tys. zł. Stawka 32 proc. miałaby obowiązywać od nadwyżki ponad 150 tys. zł (obecnie jest to 120 tys. zł). Zapowiedź ta nie obejmuje jednak podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, co stanowiło kluczową obietnicę Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej w 2023 r.

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Zmiany w PIT. Polacy oczekują wyższej kwoty wolnej

Rozwiązania proponowane przez rząd nie są pierwszym wyborem większości badanych – wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Największe poparcie uzyskało podniesienie kwoty wolnej od podatku, na które wskazało 40,9 proc. respondentów.

Podwyższenie progu wejścia w stawkę 32 proc. popiera 16 proc. pytanych, a za wprowadzeniem dodatkowej stawki dla osób o najwyższych dochodach opowiada się 10,7 proc. Wprowadzenie dodatkowych stawek między obecnymi 12 a 32 proc. wybiera 10,2 proc. ankietowanych. Zwolennicy pozostawienia systemu podatkowego bez jakichkolwiek zmian stanowią 11,1 proc. badanych.

Podział polityczny silniejszy niż materialny

Rozkład odpowiedzi w badaniu w dużej mierze determinują sympatie polityczne. Wyższej kwoty wolnej oczekuje 57,3 proc. sympatyków opozycji i 36,4 proc. wyborców koalicji rządzącej (różnica wynosi 20,9 pkt. proc.). Z kolei podwyższenie progu dla stawki 32 proc. popiera 19,6 proc. zwolenników rządu oraz 12,5 proc. wyborców opozycji.

Komunikacyjna wpadka rządu

Profesor Andrzej Rychard ocenia na łamach Dziennika Gazety Prawnej, że po stronie obozu rządzącego doszło do błędu komunikacyjnego: „Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Dopiero później zaczęto tłumaczyć, że na zwiększenie kwoty wolnej nas nie stać”.

Choć niezrealizowana obietnica stanowi dla opozycji dogodny punkt krytyki, socjolog przestrzega przed uznawaniem jej za decydujący element walki wyborczej. W ocenie eksperta sama podatkowa licytacja na obniżki może nie wystarczyć do pozyskania nowych wyborców, gdyż postulaty o charakterze populistycznym oddziałują głównie na już przekonany elektorat.

Badanie CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” zrealizowano w dniach 17–20 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie kwotowej 1000 dorosłych Polaków (800 wywiadów telefonicznych CATI i 200 internetowych CAWI).

Sondaż SW Research potwierdza oczekiwania Polaków

Na jasne oczekiwania społeczeństwa wskazują także wcześniejsze doniesienia Rzeczpospolitej. Z sondażu przeprowadzonego przez agencję SW Research dla rp.pl wynika, że niemal połowa Polaków – 48,5 proc. ankietowanych – uważa podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł za najbardziej oczekiwany kierunek reformy.

Dla porównania, tylko 17,4 proc. respondentów za najlepsze rozwiązanie uznało zachowanie obecnej kwoty wolnej przy jednoczesnym podniesieniu progu podatkowego, a zaledwie 9 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem nowego, pośredniego progu. Z danych SW Research wynika ponadto, że realizacja kluczowej obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej jest priorytetem przede wszystkim dla mężczyzn (52 proc.), osób powyżej 50. roku życia (55 proc.) oraz badanych o dochodach nieprzekraczających 3000 zł netto (54 proc.).

Premier Donald Tusk przyznał, że wprowadzenie 60 tys. zł kwoty wolnej nie będzie możliwe w perspektywie najbliższego półtora roku, a nowa skala PIT ma zostać zbilansowana m.in. wyższym podatkiem CIT dla największych firm oraz podniesieniem daniny solidarnościowej.