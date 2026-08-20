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Pałac Prezydencki odpowiada na podatkowe propozycje Tuska. „Nasza propozycja jest najlepsza”

Pałac Prezydencki krytykuje propozycje podatkowe przedstawione przez rząd i zestawia je rozwiązaniami proponowanymi przez prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącymi m.in. drugiego progu podatkowego. Czy to oznacza weto?

Publikacja: 20.08.2026 15:33

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Michał Kolanko

Czy będzie weto do propozycji podatkowych zaprezentowanych w środę przez premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego? To jedno z pytań, które pojawiły się natychmiast po konferencji prasowej rządu. Także „Rzeczpospolita” skierowała to pytanie do Pałacu Prezydenckiego.

W odpowiedzi na początku ośrodek prezydencki zastrzegł, że Karol Nawrocki przedstawił już własne propozycje podatkowe. Jednocześnie w szeregu punktów prezydenccy doradcy krytykują rozwiązania zaproponowane przez rząd. – Trudno wypowiadać się o szczegółach, nie znając jeszcze treści ustawy – zastrzega w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

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