Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział dalszą pomoc Ukrainie w walce obronnej przeciwko Rosji.
W niedzielę kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Podkreślił, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. „Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia” – powiedział Merz.
Przypomniał, że wojska rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. – Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam – przyznał.
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Merzowi towarzyszą ministra gospodarki Katherina Reiche oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej. W ukraińskiej stolicy kanclerz Niemiec spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
– Dziś przywiozłem konkretną pomoc, kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro. Przeznaczamy te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym – powiedział Merz na wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim. – W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy ich produkcję seryjną – dodał.
Zapowiedział również, że Niemcy będą też dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie.
Przypomnijmy, iż w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Reutersem zapowiedział, że Ukraina zamierza nasilić ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Ma to być odpowiedź na – jak twierdzi ukraiński prezydent – nową strategię rosyjskich ataków, obejmującą coraz szerszą grupę celów infrastrukturalnych i cywilnych.
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