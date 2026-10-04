Kasjanow, który kierował rosyjskim rządem w latach 2000–2004, rozmawiał z Agencją AFP w Paryżu podczas konferencji zorganizowanej przez francuską organizację Rosja-Wolność.

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– Putin uwierzył w raporty swoich służb, według których Ukraina była słaba – powiedział były premier.

Jego zdaniem Putin obecnie uważa, że wygrywa wojnę. Kasjanow zaapelował jednocześnie do państw europejskich o zwiększenie dostaw broni przeciwlotniczej dla Ukrainy. Przewiduje, że Rosja może zintensyfikować ataki w okresie zimowym.

Michaił Kasjanow: rosyjskie elity chcą zakończenia wojny

Kasjanow od 2022 r. przebywa na emigracji w Rydze. Jak powiedział, nadal utrzymuje kontakty z przedstawicielami rosyjskich elit.

– Wszyscy chcą, aby wojna się skończyła. W każdym razie zdecydowana większość – powiedział.

Zastrzegł jednak, że wśród rosyjskich elit nie ma zgody co do tego, w jaki sposób konflikt powinien się zakończyć.

– Różnica polega na tym, w jaki sposób miałaby się ona zakończyć: niektórzy chcą, aby wojna skończyła się zwycięstwem, inni chcą porażki Putina, a jeszcze inni chcą po prostu, aby się skończyła niezależnie od wyniku – wyjaśnił.

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Były premier nie dostrzega jednocześnie oznak, które wskazywałyby na możliwość buntu rosyjskiego społeczeństwa, mimo ofiar wojny oraz rosnących kosztów życia.

Jak ocenił, Rosjanie od dziesięcioleci są przyzwyczajeni do wysokiej inflacji i trudnych warunków gospodarczych. Jego zdaniem w państwie, które stało się „praktycznie totalitarne”, dopiero bardzo duża mobilizacja mogłaby doprowadzić do masowych protestów.

Były premier Rosji: Zachód za bardzo boi się Putina

Kasjanow ocenił też, że państwa zachodnie przeceniają siłę rosyjskiego przywódcy.

– Największym błędem Zachodu i Europejczyków jest to, że za bardzo boją się Putina. On nie jest tak silny, jakim się wydaje – powiedział.

Według niego Putin chce, by inni uwierzyli, że jest „psychopatą”, podczas gdy w rzeczywistości jest „kalkulującym cynikiem”.

Kasjanow ocenił także, że mimo nasilających się rosyjskich działań hybrydowych przeciw państwom europejskim Putin nie zdecyduje się na otwartą wojnę z Europą. Jego zdaniem rosyjski przywódca prowokuje Zachód, licząc na reakcję, którą będzie mógł później przedstawić jako bezpośredni atak na Rosję.

Michaił Kasjanow był premierem podczas pierwszej prezydentury Władimira Putina, w latach 2000–2004. Wcześniej pełnił funkcję ministra finansów. Później stał się jednym z krytyków Kremla, a po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. opuścił Rosję.