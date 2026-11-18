Zgodnie z komunikatem opublikowanym w środę po południu na stronie TK, Zgromadzenie Ogólne wyraziło zgodę na pociągnięcie sędziego Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej za nadużycie uprawnień i naruszanie praw pracowników poprzez "wielokrotne uporczywe delegowania dziewięciu prokuratorów". Do czynów tych miało dochodzić, gdy Święczkowski był pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i Prokuratorem Krajowym, czyli w latach 2016–2022. W związku z uchyleniem immunitetu Zgromadzenie z urzędu zawiesiło sędziego Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 proc.

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Prezes TK nie trafi natomiast do aresztu. Zgromadzenie nie wyraziło zgody na pozbawienie go wolności „przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie”.

Sochański straci mniej uposażenia niż Święczkowski

Identyczna decyzja, tj. zawieszenie i obniżenie wynagrodzenia o 50 proc., dotyczy kolejnych wniosków immunitetowych prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Święczkowskiemu będzie można przedstawić:

- zarzut „przekroczenia uprawnień przy prowadzeniu prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i zapoznanie się oraz ujawnienie innym tajemnicy obrończej i zawodowo-adwokackiej”. Chodzi o nielegalne uzyskanie i przetwarzanie oraz przekazanie dalej materiałów z inwigilacji adwokata Romana Giertycha za pomocą systemu Pegasus;

- zarzuty w sprawie niedopuszczania do orzekania pięciorga sędziów TK prawidłowo wybranych w tym roku przez Sejm (tj. sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka) oraz uporczywego naruszania ich praw pracowniczych;

- zarzut naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka. Chodzi o incydent z 14 października, gdy po złożeniu ślubowania sędzia Berek udał się do siedziby TK. Prezes Święczkowski miał mu zablokować drogę, szarpać go i wypchnąć z korytarza prowadzącego do gabinetów sędziowskich.

Zgromadzenie Ogólne zgodziło się także na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bartłomieja Sochańskiego za czyn polegający na niedopełnieniu obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o niedopuszczanie piątki sędziów TK do orzekania oraz uporczywe naruszanie praw pracowniczych. Także sędzia Sochański pozostaje zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych, a do tego jego wynagrodzenie zostało obniżone o 25 proc.

W komunikacie przypomniano, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska zastępująca prezesa TK odmówiła przyjęcia dwóch wniosków Prokuratora Generalnego dotyczących uchylenia immunitetu Bogdana Święczkowskiego z powodu braków formalnych.

Jak obradowało zgromadzenie sędziów TK

Jak informowaliśmy, Zgromadzenie Ogólne obradowało nad wnioskami Prokuratora Generalnego w tej sprawie we wtorek po południu. Wcześniej w Sądzie Okręgowym zorganizowano wysłuchanie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, ale żaden z nich nie stawił się na nie. Reprezentowali ich pełnomocnicy. Po zakończeniu obrad nie podano ich wyniku. Na stronie TK pojawił się komunikat, że będzie on podany do publicznej wiadomości 18 listopada, czyli w środę.

Obaj prezesi odrzucają oskarżenia prokuratury, określając je jako absurdalne. Jednak przede wszystkim nie uznają decyzji sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października o zarządzeniu przerwy w ich czynnościach służbowych i kwestionują legalność zwołanego przez nią Zgromadzenia Ogólnego, które zdecydowało o ich immunitetach.