Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w środę ustawę, która miała zwiększyć stawkę VAT na określone kategorie napojów, w tym napoje energetyczne oraz bezalkoholowe odpowiedniki trunków z dodatkiem soku.
Podpisana przez Karola Nawrockiego nowelizacja przewiduje podwyższenie akcyzy na wszystkie główne kategorie napojów alkoholowych. Stawka na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu. W przypadku piwa podatek zwiększy się z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato, natomiast dla wina i pozostałych napojów fermentowanych wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr.
Wyższe stawki obejmą również wyroby pośrednie, w przypadku których akcyza wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr. Zmieni się także opodatkowanie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. Stawka zwiększy się w tej kategorii z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Prezydent odniósł się również do swojej wcześniejszej decyzji o zawetowaniu podobnych przepisów w grudniu 2025 roku. W nagraniu opublikowanym w serwisie X przypomniał, że jednym z głównych powodów weta był brak odpowiednich gwarancji dotyczących przeznaczenia dodatkowych wpływów podatkowych.
– Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego – powiedział Karol Nawrocki.
Jak wyjaśnił, w nowej ustawie zagwarantowano przekazanie dodatkowych pieniędzy do systemu ochrony zdrowia. Prezydent argumentował również, że dochody z opodatkowania alkoholu powinny służyć ograniczaniu skutków jego spożywania. – Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód – ocenił.
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Zgodnie z ustawą dodatkowe wpływy z akcyzy mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2027 i 2028 roku dotacja dla Funduszu zostanie zwiększona, a następnie rozliczona na podstawie danych o rzeczywistych dochodach z podwyżki.
Kolejna podpisana przez prezydenta nowelizacja dotyczy podatków dochodowych PIT i CIT oraz ryczałtu. Nowe przepisy przewidują likwidację ulgi podatkowej na internet. Zachowają ją jednak osoby, które po raz pierwszy skorzystają z odliczenia w rozliczeniu za 2026 rok. Będą mogły uwzględnić ulgę również w kolejnym roku.
Zmiany obejmują także honorowych dawców krwi. W ich przypadku ulga podatkowa zostanie zwiększona o 100 proc. Jednocześnie ustawodawca zdecydował o przedłużeniu o kolejne dziesięć lat ulgi na robotyzację, z której korzystają przedsiębiorcy. Zlikwidowana zostanie natomiast ulga na ekspansję dostępna dla podatników CIT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
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Prezydent zaakceptował również nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która zmienia zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. Jej celem jest ułatwienie przedsiębiorcom realizacji nowych przedsięwzięć i korzystania ze zwolnień podatkowych. Regulacja ma jednocześnie zapewnić ciągłość systemu po zakończeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, zaplanowanym na koniec 2026 roku.
Jednym z rozwiązań będzie uproszczenie zasad ustalania dochodu objętego zwolnieniem podatkowym. Przedsiębiorcy nie będą musieli wykazywać skomplikowanych powiązań technologicznych lub funkcjonalnych między nową inwestycją a posiadanym wcześniej majątkiem. Znaczenie będą miały przede wszystkim rodzaj działalności wskazany w decyzji o wsparciu oraz teren realizacji inwestycji.
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Nowe przepisy przewidują również, że decyzje o wsparciu będą obowiązywać od 15 do maksymalnie 20 lat, zależnie od lokalizacji przedsięwzięcia. Wprowadzono ponadto obowiązek opiniowania większych inwestycji, w przypadku których maksymalna wartość pomocy publicznej wyniesie co najmniej 40 mln zł. Opinię będzie wydawał szef Krajowej Administracji Skarbowej, zasadniczo w terminie miesiąca. Większość zmian zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
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