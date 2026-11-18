Donald Trump wylądował w Shenzhen w Chinach, gdzie ma wziąć udział w szczycie przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

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Trump jest pierwszym urzędującym prezydentem USA, który odwiedził to miasto, chińską odpowiedź na Dolinę Krzemową, będącą siedzibą chińskich gigantów technologicznych.

Podczas wizyty ma odbyć trójstronne spotkanie z Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Wyjątkowy gest ze strony Chin

Komentatorzy wskazują, że w Chinach, gdzie obsesyjnie przestrzega się protokołu dyplomatycznego, obecność Xi Jinpinga na czerwonym dywanie w Shenzhen podkreśla wagę, jaką Chiny przywiązują do dwustronnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Zgodnie z chińskim protokołem dyplomatycznym z ostatnich lat, głowa państwa z reguły nie udaje się na lotnisko, aby powitać gości.

Inni wskazują, że Xi w ten sposób odwdzięcza się za gest Trumpa z września, gdy amerykański prezydent przywitał Xi na lotnisku w Waszyngtonie.

Wcześniej do Shenzhen przybył prezydent Rosji Władimir Putin. Xi Jinping nie pojawił się na lotnisku – rosyjskiego przywódcę powitał Cai Qi, szef sztabu Xi.