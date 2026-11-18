– Odebranie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu to ciąg dalszy zmian w Trybunale Konstytucyjnym i przywracania państwa prawa. Resetu nie będzie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister w rządzie Donalda Tuska.

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Waldemar Żurek składa wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu

30 października Bogdan Święczkowski został odsunięty od czynności służbowych na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówił podczas konferencji prasowej, że przekazał do Trybunału pięć wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu i jego zastępcy Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zaznaczył, że w grę wchodzą „poważne sprawy karne”. – Czas, by legalni sędziowie mogli orzekać – dodał Żurek.

W tym samym czasie przed gmachem Trybunału pojawili się protestujący, w tym posłowie PiS, przedstawiciele Telewizji Republika oraz prezydent Karol Nawrocki, który przerwał lot do Senegalu i zawrócił do Polski. Jeśli TK zgodzi się na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu prezesowi TK grożą zatrzymanie i areszt.

Prezes i wiceprezes TK, wobec których Anna Korwin-Piotrowska zarządziła przerwę w czynnościach służbowych interweniowali w sprawie sytuacji w Trybunale przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sąd w Strasburgu odrzucił jednak ich wniosek o wydanie zabezpieczenia.

Jaki plan na Trybunał Konstytucyjny ma Donald Tusk

Z informacji „Rz” wynika, że rząd ma prosty plan w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Stawia na to, że instytucje międzynarodowe uznają polski spór o TK za zażegnany, jeśli Trybunał zacznie pracować.

Już 10 października premier ogłosił, że „Trybunał zaczął pracę”. – Dzisiaj otrzymam z Trybunału do publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, która dotyczy zmiany regulaminu Trybunału – powiedział. Premier zaznaczył, że „ma nadzieję, że to symboliczny koniec »wojny« o Trybunał Konstytucyjny”.

Nasze źródła w KPRM przekonują, że „jeśli przez najbliższe dwa miesiące TK będzie pracował, to stan obecny zostanie zaakceptowany”. Rządzący nie cofną się w sprawie zmian. – Sędziowie rozpoczęli pracę i normalnie pracują. Nie ma specjalnie o czym rozmawiać – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Konsultacje w Belwederze nie spełniły oczekiwań otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego

W poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w sprawie sytuacji w TK. Podczas rozmów Przemysław Czarnek z PiS oczekiwał, że przedstawiciele koalicji 15 października biorący udział w spotkaniu zadeklarują, że będą naciskać na premiera Donalda Tuska, aby rozpatrzenie wniosku o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu zostało odroczone.

Reprezentanci PSL i Polski 2050 nie podjęli tematu, a po spotkaniu jego uczestnikom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Jak mówił Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus, wszyscy w Belwederze opowiedzieli się za resetem, również PiS. Do kolejnego spotkania w Kancelarii Prezydenta ma dojść dziś.

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita” w spotkaniu ponownie nie wezmą w nim udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum. Jak słyszymy, „prezydent, który nie odebrał przysięgi od sędziów TK legalnie wybranych przez Sejm, jest stroną sporu”.

Czego dotyczą zarzuty stawiane Bogdanowi Święczkowskiemu?

Na początku listopada minister Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego szósty wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiego. Sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasach, gdy Święczkowski kierował Prokuraturą Krajową.

Inne zarzuty wobec Święczkowskiego dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także ujawnienia informacji poprzez nieuprawnioną kontrolę operacyjną i kopiowanie materiałów bez wymaganego upoważnienia oraz zgody sądu. Chodzi również o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków podczas kierowania Prokuraturą Krajową poprzez delegowanie prokuratorów z naruszeniem obowiązujących przepisów, niedopuszczanie do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w trybie zastępczym oraz uniemożliwianie im orzekania. Kolejny zarzut dotyczy niewykonania środka tymczasowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który miał doprowadzić do przywrócenia tych sędziów do orzekania.

Do prokuratury wpłynęło również zawiadomienie od sędziego TK Sławomira Patyry. Dotyczy ono zarzutu systematycznego wyznaczania składów orzekających z pominięciem ustawy w celu wpływania na treść orzeczeń.

Bogdan Święczkowski o Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK: To spotkanie towarzyskie

Bogdan Święczkowski pojawia się przed budynkiem TK wraz z protestującymi, ale nie jest wpuszczany do środka. Zadeklarował, że jest gotów zostać więźniem politycznym.

Jeśli Trybunał zgodzi się na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej, prokuratura będzie mogła podjąć dalsze czynności, w tym zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Będzie to możliwe po skutecznym uchyleniu immunitetu.

Z kolei Bartłomiej Sochański jest podejrzany o to, że „przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, uniemożliwiając sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie obowiązków służbowych oraz złośliwie i uporczywie naruszając ich prawa pracownicze”.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK decydowało we wtorek w sprawie uchylenia immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego, obaj byli nieobecni. Stawili się ich obrońcy, którzy twierdzili, że nie znają zarzutów wobec prezesa TK, ani nie zapoznali się z materiałem dowodowym. Podkreślali, że podobnie jest w przypadku samego Święczkowskiego, który nazwał Zgromadzenie „spotkaniem towarzyskim”.