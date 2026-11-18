Dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska dostaje groźby i wyzwiska od internautów zarzucających jej bezprawne przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. To skutek pomyłki w jednym z materiałów Onetu, w którym sędzi TK Annie Korwin-Piotrowskiej zmieniono imię. Sprawę jako pierwszy opisał portal Wirtualne Media. Przytoczył stanowczą reakcję dziennikarki żądającej od Onetu poprawienia błędu (tekst sprostowano) i apelującej do internautów o czytanie ze zrozumieniem.

Jak wynika z relacji Wirtualnych Mediów, dziennikarka na co dzień zajmująca się m.in. recenzjami filmowymi oraz analizą popkultury od piątkowego wieczoru otrzymuje „wyzwiska, życzenie, by potrącił ją samochód, oraz wiadomość ze słowami: «przyjdzie dzień, kiedy zapłacisz za swoją zdradę»”.