Sochański i Święczkowski domagali się od ETPC nakazania polskiemu rządowi wstrzymania toczących się wobec nich postępowań, kwestionując niezależność i bezstronność obecnych organów dyscyplinarnych TK.

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Trybunał w Strasburgu, po zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron, orzekł jednak, że skarżący nie udowodnili „bezpośredniego ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody” w odniesieniu do prawa do rzetelnego procesu (art. 6 Konwencji). Decyzja ta dotyczy wyłącznie środka zapobiegawczego i nie przesądza o ewentualnym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, jeśli skarżący zdecydują się na złożenie pełnej skargi. Mają na to czas do połowy grudnia.

Decyzja ETPC dotyczy wyłącznie środka zapobiegawczego i nie przesądza o ewentualnym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, jeśli skarżący zdecydują się na złożenie pełnej skargi, na co mają czas do połowy grudnia.

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