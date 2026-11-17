Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański (C), prezes TK Bogdan Święczkowski (P) i sędzia Stanisław Piotrowicz (L) przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Sochański i Święczkowski domagali się od ETPC nakazania polskiemu rządowi wstrzymania toczących się wobec nich postępowań, kwestionując niezależność i bezstronność obecnych organów dyscyplinarnych TK.
Trybunał w Strasburgu, po zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron, orzekł jednak, że skarżący nie udowodnili „bezpośredniego ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody” w odniesieniu do prawa do rzetelnego procesu (art. 6 Konwencji). Decyzja ta dotyczy wyłącznie środka zapobiegawczego i nie przesądza o ewentualnym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, jeśli skarżący zdecydują się na złożenie pełnej skargi. Mają na to czas do połowy grudnia.
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Decyzja ETPC dotyczy wyłącznie środka zapobiegawczego i nie przesądza o ewentualnym merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy, jeśli skarżący zdecydują się na złożenie pełnej skargi, na co mają czas do połowy grudnia.
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