Austria może pozbawić swoją byłą minister spraw zagranicznych, Karin Kneissl, obywatelstwa – poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. – Austriackie władze wszczęły procedurę prawną mającą na celu odebranie mi obywatelstwa, co oznaczałoby, że stałabym się bezpaństwowcem – powiedziała Kneissl podczas konferencji w Moskwie, cytowana przez agencję TASS.

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Była minister zapowiedziała, że jeśli ostatecznie zostanie pozbawiona austriackiego obywatelstwa, wystąpi o dokument podróży wydawany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) – informuje niemiecki portal Welt.de.

Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się na razie do tych doniesień.

Dlaczego Austria chce odebrać obywatelstwo Karin Kneissl?

Austriackie prawo dopuszcza pozbawienie obywatelstwa osoby pozostającej na służbie obcego państwa, jeśli swoim zachowaniem poważnie szkodzi ona interesom lub wizerunkowi Republiki Austrii. To właśnie ta przesłanka jest obecnie analizowana.

W marcu partia NEOS (Nowa Austria i Forum Liberalne) wystąpiła z inicjatywą odebrania Karin Kneissl austriackiego obywatelstwa, przekazując odpowiednie zawiadomienie do władz kraju związkowego Dolna Austria – informuje portal wien.orf.at.

Postępowanie dotyczące ustalenia statusu obywatelstwa prowadzi jednak Wydział Magistratu Wiednia nr 35 (MA 35), ponieważ ostatnim miejscem stałego zamieszkania Kneissl w Austrii był Wiedeń. Poinformował o tym rzecznik wiceburmistrz Wiednia Bettiny Emmerling z partii NEOS, której podlega MA 35.

Według Kneissl działania austriackich władz są związane z tym, że wykłada na rosyjskim uniwersytecie. – Jeśli stanę się bezpaństwowcem, zwrócę się do ONZ o wydanie białego paszportu – cytuje ją agencja TASS.

W zawiadomieniu przekazanym w marcu partia NEOS wskazywała m.in. na „uogólniające i obraźliwe wypowiedzi” byłej minister na temat Austrii. Zwrócono również uwagę na jej wielokrotne wypowiedzi dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę, które uznano za relatywizowanie lub usprawiedliwianie działań Rosji.

Obecnie analizowana jest możliwość odebrania Kneissl obywatelstwa na podstawie § 33 ust. 1 austriackiej ustawy o obywatelstwie. Zgodnie z tym przepisem obywatelstwo może zostać odebrane osobie pozostającej na służbie obcego państwa, jeśli swoim zachowaniem poważnie szkodzi ona interesom lub wizerunkowi Republiki Austrii.

Jak wskazano w zawiadomieniu, ewentualna bezpaństwowość nie stanowi przeszkody do zastosowania tego przepisu.

Ponadto § 27 ust. 1 ustawy przewiduje, że obywatelstwo austriackie traci osoba, która nabywa obywatelstwo innego państwa „na podstawie własnego wniosku, oświadczenia lub wyraźnej zgody”, chyba że wcześniej uzyskała zezwolenie na zachowanie obywatelstwa austriackiego.

Karin Kneissl zaprosiła Władimira Putina na ślub

Karin Kneissl pełniła funkcję minister spraw zagranicznych Austrii od końca 2017 r. do połowy 2019 roku. Objęła stanowisko z rekomendacji prawicowej Austriackiej Partii Wolności (FPÖ).

O byłej minister zrobiło się głośno na całym świecie latem 2018 r., kiedy zaprosiła Władimira Putina na swój ślub. Podczas uroczystości zatańczyła z rosyjskim prezydentem, a następnie wykonała przed nim głęboki ukłon.

Kneissl od kilku lat mieszka w Rosji. Kieruje tam ośrodkiem analitycznym G.O.R.K.I., działającym przy Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Według doniesień ośrodek miał zostać utworzony specjalnie dla niej.

Kreml miał zorganizować przeprowadzkę Karin Kneissl do Rosji

Wiosną austriacki miesięcznik „Datum” poinformował, że w 2023 r. Kreml miał za kulisami przygotowywać przeprowadzkę Karin Kneissl z Libanu do Rosji, wraz z jej psami i końmi. Według magazynu rosyjska kariera byłej minister miała być możliwa dzięki temu, że znajdowała się pod bezpośrednią ochroną Władimira Putina.

Po zakończeniu pełnienia funkcji minister spraw zagranicznych Kneissl opuściła Austrię. Początkowo przeniosła się do Francji, a następnie do Libanu.

Magazyn dotarł do domniemanego listu byłej minister, przekazanego dziennikarzom przez źródła w zachodnich służbach wywiadowczych. Kneissl miała skierować go do wpływowego szefa administracji prezydenta Rosji, Antona Wajny. W napisanym po angielsku liście Kneissl wyraziła „szczerą wdzięczność” za to, że rosyjskie władze przyjęły ją w Rosji, umożliwiając jej tym samym kontynuowanie pracy.