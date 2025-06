„Kanada pozostaje niezłomna w swoim zaangażowaniu na rzecz suwerenności Ukrainy i jej narodu, który zdecydowanie broni swoich praw w obliczu trwającej agresji ze strony Rosji” (…). Wysyłamy Rosji jasny sygnał, że społeczność międzynarodowa będzie nadal demonstrować zjednoczony front poparcia dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne” – powiedziała Anita Anand minister spraw zagranicznych Kanady cytowana w oficjalnym komunikacie rządu.

Szpiedzy, prezesi, oligarchowie Rosji z sankcjami w Kanadzie

Sankcje objęły 39 firm, a także 201 tankowców floty cieni o raz 77 osób. Mają one zakaz wjazdu do Kanady i zamrożenie aktywów w kanadyjskiej jurysdykcji, poinformował rząd Kanady na swojej stronie. Sankcje objęły m.in. byłą żonę Władimira Putina, Ludmiłę Oczeretną i jej męża Artura Oczeretnego, kuzynów – Michaiła Putina i Michaiła Szełomowa. Na czarnej liście jest również były szef państwowej korporacji Rusnano Anatolija Czubajsa, który uciekł z Rosji za granicę oraz córka pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna Tatiana Jumaszewa i jej mąż Walentin Jumaszew.

Na liście sankcji znaleźli się dyrektor artystyczny Teatru Maryjskiego i reżyser Teatru Bolszoj Walerij Giergijew, miliarder Władimir Jewtuszenkow, prezes zarządu Gazprom Nieft Aleksandr Diukow, szefowa InfoWatch Natalia Kasperskaja. A także Matthias Warnig, były funkcjonariusz energowskiej bezpieki Stasi, potem długoletni pracownik Gazpromu ostatnio jako dyrektor wykonawczy operatora Nord Stream 2 AG.

Kim jest austriacka fanka Putina zamieszkała w Rosji

Kanadyjczycy objęli też sankcjami byłą szefowa austriackiego MSZ Karin Kneissl, która od 2023 roku mieszka w Petersburgu. Rosyjski dyktator w 2018 r. był głównym gościem na weselu Austriaczki. I zrewanżował się za rozgłos, jaki mu przyniosło to zaproszenie. W 2021 Kneissl dostała tłustą posadę w radzie dyrektorów Rosnieftu. W 2023 r. podczas trwającej inwazji Rosji na Ukrainę przeprowadziła się z Austrii do Rosji i objęła kierownictwo rosyjskiego think tanku Gorki z siedzibą w Petersburgu.

Rząd Kanady zaostrzył też sankcje wobec Surgutnieftiegazu i nałożył ograniczenia na trzy instytucje finansowe oraz 15 osób i firm powiązanych z rosyjską flotą cieni, której statki transportują rosyjską ropę, łamiąc ustanowiony przez Zachód pułap cenowy.