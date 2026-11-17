Dwa samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Japonii w pobliżu wyspy Okinoshima na południowym zachodzie kraju. W odpowiedzi japońska armia poderwała myśliwce, by ostrzec maszyny „prawdopodobnie należące do Rosji” – przekazał główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara.

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Japonia protestuje po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej

– Naruszenie naszej narodowej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne stanowi nie tylko poważne pogwałcenie suwerenności naszego kraju, ale także zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i jest całkowicie nie do przyjęcia – oświadczył Kihara.

Sekretarz gabinetu premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała o skierowaniu do Moskwy protestu kanałami dyplomatycznymi. Tokio przekazało, że samoloty, które naruszyły japońską przestrzeń powietrzną, przeleciały przez Cieśninę Cuszimską, a następnie między wyspą Yonaguni a Tajwanem na Pacyfik.

Rosyjskie samoloty wojskowe w pobliżu Korei Południowej

Rankiem 17 listopada czasu lokalnego myśliwce poderwała również Korea Południowa po tym, jak do jej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Japońskim wtargnęło kilka rosyjskich samolotów wojskowych. Seul zaznaczył, że nie doszło do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej kraju.

Przed wtorkowym incydentem poprzednie potwierdzone naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję miało miejsce w 2024 roku.

W ostatnim czasie stosunki na linii Tokio-Moskwa uległy zaostrzeniu w związku z zajęciem przez Rosję aktywów firmy Japan Tobacco kilka tygodni temu oraz zatrzymaniem w ubiegłym miesiącu na Sachalinie dziennikarza „Hokkaido Shimbun” pod zarzutem szpiegostwa.