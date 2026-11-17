Netanjahu został oskarżony przez opozycję o próbę zamachu stanu. Wysocy rangą przedstawiciele bloku, na którego czele stoi kandydat na premiera Gadi Eisenkot oświadczyli w rozmowie z Kan, że po doniesieniach, które się pojawiły, nawet, jeśli wcześniej istniała niewielka szansa na utworzenie rządu jedności z Netanjahu, to próba ingerencji szefa rządu w proces wyborczy całkowicie je przekreśla.

Reklama Reklama

Przed wyborami rząd Beniamina Netanjahu podejmował działania przeciwko partiom arabskim

Izraelski Kanał 12 podał, że szef kancelarii Beniamina Netanjahu tuż przed wyborami do Knesetu z 27 października miał zgłosić policji podejrzenia pod adresem działaczy arabskiej partii Raam. W związku z tymi doniesieniami w dniu wyborów zatrzymano trzech członków tego ugrupowania – ale po pewnym czasie ich zwolniono, gdy zarzuty się nie potwierdziły.

Z kolei dziennik „Haarec” podał, że szef Szin Bet (służby bezpieczeństwa) Dawid Zini starał się o zgodę na założenie podsłuchu liderom startującej w wyborach Zjednoczonej Listy, koalicji partii arabskich. Prokuratura odmówiła jednak zgody na podsłuch z powodu braku dowodów obciążających polityków tego ugrupowania.

„W miarę ujawniania kolejnych szczegółów staje się jasne, że nie była to próba zakłócenia wyborów. To była próba zamachu stanu” – napisał w serwisie X jeden z liderów opozycji, Jair Lapid.

Wybory do Knesetu nie dały nikomu wyraźnej większości. Gadi Eisenkot próbuje zbudować rząd

Wybory do Knesetu z 27 października nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Blok Beniamina Netanjahu, skupiony wokół partii Likud, zdobył 53 mandaty – o siedem mniej, niż wynosi większość w Knesecie. Opozycyjny blok Eisenkota zdobył 48 mandatów. Przy takim układzie sił kluczowe są mandaty, które przypadły Raam i Zjednoczonej Liście. Arabskie ugrupowania zdobyły w wyborach rekordowe 19 mandatów.

Po wyborach prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył misję formowania rządu Eisenkotowi, byłemu szefowi Sztabu Generalnego i obecnemu liderowi opozycji wobec Netanjahu.

Podział miejsc w Knesecie po wyborach Foto: PAP

Kampania wyborcza partii Netanjahu i Likudu opierała się w dużej mierze na ostrzeżeniach przed współpracą opozycji z ugrupowaniami arabskimi. Po wyborach premier i jego partia zaczęli oskarżać partie arabskie o fałszerstwa, choć izraelskie służby nie znalazły dowodów, które mogłyby podważyć wynik głosowania.

Większość liderów opozycji sprzeciwia się zarówno tworzeniu koalicji z partiami arabskimi, jak i powołaniu rządu mniejszościowego opartego na ich poparciu. Blok Eisenkota stara się obecnie osiągnąć porozumienie z partiami ultraortodoksyjnymi, które dotychczas stanowiły zaplecze rządu Netanjahu, mimo głębokich różnic w kwestii poboru do wojska.