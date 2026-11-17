Beniamin Netanjahu
Netanjahu został oskarżony przez opozycję o próbę zamachu stanu. Wysocy rangą przedstawiciele bloku, na którego czele stoi kandydat na premiera Gadi Eisenkot oświadczyli w rozmowie z Kan, że po doniesieniach, które się pojawiły, nawet, jeśli wcześniej istniała niewielka szansa na utworzenie rządu jedności z Netanjahu, to próba ingerencji szefa rządu w proces wyborczy całkowicie je przekreśla.
Izraelski Kanał 12 podał, że szef kancelarii Beniamina Netanjahu tuż przed wyborami do Knesetu z 27 października miał zgłosić policji podejrzenia pod adresem działaczy arabskiej partii Raam. W związku z tymi doniesieniami w dniu wyborów zatrzymano trzech członków tego ugrupowania – ale po pewnym czasie ich zwolniono, gdy zarzuty się nie potwierdziły.
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Z kolei dziennik „Haarec” podał, że szef Szin Bet (służby bezpieczeństwa) Dawid Zini starał się o zgodę na założenie podsłuchu liderom startującej w wyborach Zjednoczonej Listy, koalicji partii arabskich. Prokuratura odmówiła jednak zgody na podsłuch z powodu braku dowodów obciążających polityków tego ugrupowania.
„W miarę ujawniania kolejnych szczegółów staje się jasne, że nie była to próba zakłócenia wyborów. To była próba zamachu stanu” – napisał w serwisie X jeden z liderów opozycji, Jair Lapid.
Wybory do Knesetu z 27 października nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Blok Beniamina Netanjahu, skupiony wokół partii Likud, zdobył 53 mandaty – o siedem mniej, niż wynosi większość w Knesecie. Opozycyjny blok Eisenkota zdobył 48 mandatów. Przy takim układzie sił kluczowe są mandaty, które przypadły Raam i Zjednoczonej Liście. Arabskie ugrupowania zdobyły w wyborach rekordowe 19 mandatów.
Po wyborach prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył misję formowania rządu Eisenkotowi, byłemu szefowi Sztabu Generalnego i obecnemu liderowi opozycji wobec Netanjahu.
Podział miejsc w Knesecie po wyborach
Kampania wyborcza partii Netanjahu i Likudu opierała się w dużej mierze na ostrzeżeniach przed współpracą opozycji z ugrupowaniami arabskimi. Po wyborach premier i jego partia zaczęli oskarżać partie arabskie o fałszerstwa, choć izraelskie służby nie znalazły dowodów, które mogłyby podważyć wynik głosowania.
Większość liderów opozycji sprzeciwia się zarówno tworzeniu koalicji z partiami arabskimi, jak i powołaniu rządu mniejszościowego opartego na ich poparciu. Blok Eisenkota stara się obecnie osiągnąć porozumienie z partiami ultraortodoksyjnymi, które dotychczas stanowiły zaplecze rządu Netanjahu, mimo głębokich różnic w kwestii poboru do wojska.
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