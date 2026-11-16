Kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed planowanymi rosyjskimi uderzeniami.

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Rosyjski atak na Kijów. Trafione dwa mosty na Dnieprze

Rosyjskie siły zaatakowały w poniedziałek późnym wieczorem dwa mosty na Dnieprze w Kijowie. Informację o uderzeniach przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

„Według wstępnych informacji doszło do trafień w Most Północny i Most Południowy w stolicy” – napisał Kliczko w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram.

Mer Kijowa poinformował również, że w mieście działały jednostki obrony przeciwlotniczej. Świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, relacjonowali, że w ukraińskiej stolicy słychać było serię bardzo głośnych eksplozji.

„W wyniku wrogiego ataku uszkodzone zostały elementy infrastruktury krytycznej. Na niektórych obszarach występują zakłócenia w dostawach wody i ciepła” – wskazał Kliczko we wpisie.

Nie podano dotychczas szczegółowych informacji dotyczących skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar poniedziałkowego ataku.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z ataku, na których widać co najmniej jeden palący się most.

Rosja ponownie atakuje mosty w Kijowie

Poniedziałkowe uderzenia nie były pierwszymi rosyjskimi atakami na przeprawy przez Dniepr w ukraińskiej stolicy. Rosyjskie wojska przeprowadziły serię podobnych ataków na mosty przecinające rzekę również na początku listopada oraz w październiku.

Jeszcze przed poniedziałkowym wieczornym atakiem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował o zagrożeniu kolejnymi rosyjskimi uderzeniami.

Ukraiński przywódca przekazał, że według informacji uzyskanych przez służby wywiadowcze rosyjska armia planowała przeprowadzenie ataków w poniedziałek wieczorem oraz przez cały wtorek.