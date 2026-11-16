Jak podało RFI, misja rozpoczęła się najpóźniej latem 2026 roku. Kieruje nią francuski generał, a jej struktura jest określana jako niewielka i elastyczna. Tworzą ją małe zespoły, które są wysyłane na Ukrainę na krótkie okresy. Rozgłośnia nie ujawniła, ilu żołnierzy uczestniczy w operacji.

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Samo określenie „Volia” pochodzi z języka ukraińskiego i może oznaczać zarówno wolność, jak i wolę.

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Misja w Polsce jako przykrywka?

Według źródeł, na które powołuje się RFI, obecność francuskich wojskowych na Ukrainie jest powiązana z oficjalną misją „Gerfaut” prowadzoną w Polsce. Ma ona stanowić osłonę dla działań francuskich żołnierzy za wschodnią granicą i służyć jako punkt wyjścia do ich przerzutu na terytorium Ukrainy.

Francuski oddział „Gerfaut” stacjonuje w Polsce od 2023 roku. Działa w ramach unijnej misji pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine), której zadaniem jest wspieranie ukraińskich sił zbrojnych poprzez szkolenia i podnoszenie ich zdolności operacyjnych.

W ramach tego programu francuscy żołnierze szkolą między innymi oficerów, którzy następnie obejmują dowództwo nad ukraińskimi jednostkami bojowymi. Według przytoczonych danych od 2023 roku francuska armia przeszkoliła łącznie 25 tys. ukraińskich żołnierzy. Szkolenia odbywały się zarówno we Francji, jak i w Polsce.

RFI podkreśla, że francuscy parlamentarzyści nie zostali poinformowani o istnieniu tajnej operacji „Volia”. Rozgłośnia nie podała jednak, czy misja obejmuje wyłącznie szkolenie i obsługę sprzętu, czy też inne zadania.

Przyszłość pomocy dla Ukrainy tematem kampanii we Francji

Informacje o tajnej misji pojawiają się w okresie przygotowań do wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na kwiecień i maj 2027 roku. Prezydent Emmanuel Macron, który konsekwentnie opowiada się za wspieraniem Ukrainy, nie będzie mógł ubiegać się o kolejną kadencję.

Jedną z głównych faworytek do jego zastąpienia jest Marine Le Pen, liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN). Jej ugrupowanie zapowiedziało, że w przypadku zwycięstwa w wyborach Francja ograniczy pomoc finansową dla Kijowa. Według wcześniejszych deklaracji Le Pen miałoby do tego dojść w ciągu sześciu miesięcy od objęcia przez nią urzędu prezydenta.