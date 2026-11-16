Robert „Madziar” Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS), opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przedstawił wyniki działań ukraińskich operatorów dronów w pierwszej połowie listopada. Poinformował o liczbie przeprowadzonych lotów bojowych, trafionych rosyjskich celów oraz stratach osobowych przeciwnika.

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Ukraina podaje nowe dane o stratach Rosji. Ponad 10 tys. żołnierzy w 15 dni

Według komunikatu „Madziara” od 1 do 15 listopada jednostki SBS przeprowadziły ponad 100 tys. lotów bojowych, podczas których skutecznie zaatakowano 33 107 rosyjskich celów. Operacje prowadzono zarówno na głębokości taktycznej, jak i operacyjnej oraz strategicznej – przekazał dowódca.

Przedstawione dane wskazują, że w wyniku działań ukraińskich operatorów dronów rosyjskie wojska poniosły straty osobowe obejmujące 10 053 żołnierzy. Liczba ta uwzględniać ma zarówno zabitych, jak i rannych. Robert „Madziar” Browdi podkreślił, że wszystkie wskazane przypadki zostały potwierdzone w systemie Delta, wykorzystywanym przez Siły Zbrojne Ukrainy do gromadzenia i weryfikowania informacji o sytuacji na polu walki.

W komunikacie zaznaczono także, że operacje prowadzono pomimo trudnych warunków atmosferycznych – przez kilka dni utrzymujące się rano gęste mgły oraz inne niekorzystne zjawiska ograniczały bowiem możliwości wykonywania misji przez ukraińskie drony.

Największe straty Rosjan w rejonie Dobropola i Hulajpola

Z danych przedstawionych przez dowódcę SBS wynika, że największe straty osobowe rosyjskie wojska poniosły na kierunkach dobropolskim i hulajpolskim. Na tych dwóch odcinkach frontu odnotowano łącznie 6596 zabitych i rannych żołnierzy, co stanowi około 66 proc. wszystkich strat osobowych przeciwnika zgłoszonych przez te jednostki w analizowanym okresie.

Ukraińskie dowództwo przekazało również, że w pierwszej połowie listopada operatorzy dronów eliminowali z walki średnio 668 rosyjskich żołnierzy dziennie. Jednocześnie każdego dnia skutecznie atakowano średnio 2188 celów przeciwnika. Oznacza to, że według przedstawionych statystyk ukraińskie drony trafiały rosyjski cel średnio co 39 sekund.

Ukraińskie siły dronowe wyznaczyły cel na listopad. Chodzi o 20 tys. rosyjskich żołnierzy

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych przypomniały również o wyznaczonym na listopad celu, jakim jest spowodowanie strat osobowych rosyjskich wojsk na poziomie 20 tys. żołnierzy. Według dowództwa wyniki osiągnięte w pierwszych 15 dniach miesiąca wskazują, że realizacja tego założenia staje się coraz bardziej prawdopodobna.

W komunikacie podkreślono też, że straty ponoszone przez rosyjskie wojska w stosunku do podejmowanych przez nie prób przesuwania linii frontu osiągnęły bezprecedensową skalę.

„Madziar” zastrzegł, że przedstawione statystyki dotyczą wyłącznie jednostek należących do zgrupowania Sił Systemów Bezzałogowych i nie obejmują rezultatów działań innych formacji Sił Obrony Ukrainy. Jak zaznaczył, wszystkie dane zostały zweryfikowane w systemie świadomości sytuacyjnej Delta.

Komunikat zakończono słowami: „Wytrwamy. Moskwa upadnie”.