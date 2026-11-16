Pellegrini podkreślił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie, że młodzi Słowacy zdecydowali się pomóc ciężko rannej kobiecie, chociaż sami narazili się w tym czasie na niebezpieczeństwo.

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„Chociaż byliście świadkami strasznego wydarzenia, które z pewnością przeraziło wszystkich obecnych na Rynku, a także w kawiarniach i restauracjach, nie pozostaliście w ukryciu” – powiedział prezydent. Przypomniał, że w tym czasie atak jeszcze trwał.

Przyjechali do Krakowa na wycieczkę. Podczas zamachu ruszyli na pomoc rannej kobiecie

Odznaczeni przyjechali do Krakowa 7 listopada na jednodniową wycieczkę autokarową. Kiedy na Rynku Głównym padły strzały, opuścili restaurację, w której znaleźli schronienie, i zaczęli udzielać pomocy postrzelonej kobiecie. Prowadzili reanimację i opatrywali krwawiące rany.

Linda Trnkova studiuje ratownictwo medyczne, a jej partner Mario Maczina jest zawodowym żołnierzem w stopniu szeregowego, służącym w Gwardii Prezydenckiej. Pellegrini podkreślił, że oboje postąpili zgodnie z zasadami i wartościami związanymi z wybranymi przez nich zawodami.

„Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym walczącym o życie” – powiedział Pellegrini.

Karol Nawrocki podziękował Słowakom za pomoc ofiarom zamachu w Krakowie

Słowacki prezydent przekazał również pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego, z którym kilka dni wcześniej rozmawiał w Poznaniu. „Poprosił mnie, abym także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego osobiście podziękował wam za to, co zrobiliście” – powiedział słowacki prezydent.

W zamachu, do którego doszło 7 listopada na Rynku Głównym i sąsiednich ulicach Krakowa, zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Napastnik strzelał do przypadkowych przechodniów. Został postrzelony i zatrzymany przez policjantów, a następnie zmarł w szpitalu.