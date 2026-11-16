Obecny tydzień, jak wynika z prognoz IMGW, będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a na obszarach podgórskich oraz w górach – także deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei na Pomorzu w drugiej połowie tygodnia wystąpić mają burze, w trakcie których spaść może krupa śnieżna.

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Tydzień z wysokimi temperaturami. Ochłodzenie dopiero w weekend

Najbliższe dni upłyną pod znakiem dosyć wysokich temperatur. We wtorek najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie od 8 do 10 st. C. W pozostałej części kraju będzie od 4 do 7 st. C.

Środa przyniesie w niemal całej Polsce jeszcze nieco wyższe temperatury. Na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie od 6 st. C na krańcach południowych i północno-wschodnich, przez 7–9 st. C na północy i w centrum, do 10–12 st. C na południu.

Podobnych temperatur spodziewać należy się w czwartek. Piątek przyniesie nieznaczne ochłodzenie. Znacznie niższe temperatury pojawią się jednak już w najbliższy weekend. W sobotę 21 listopada termometry pokażą maksymalnie od minus 1 st. C na krańcach południowych do 6 st. C. na północnym zachodzie.

W tym tygodniu w Polsce możliwa wichura. W górach powieje z prędkością nawet 120 km/h

Jak informuje serwis twojapogoda.pl, wyże niosące ze sobą sprzyjającą pogodę przesunęły się nad wschodnie krańce Europy. Ich miejsce nad naszą częścią kontynentu zajmować będą natomiast kolejne układy niżowe znad Atlantyku.

Już od wtorku 17 listopada z zachodu na wschód naszego kraju przesuwać się będzie aktywny front atmosferyczny. W efekcie miejscami wystąpić mogą intensywne opady deszczu, którym lokalnie towarzyszyć mają burze. W górach natomiast niewykluczony będzie śnieg.

To jednak nie wszystko. Bardziej od deszczu dokuczliwy może okazać się wiatr. Duże zróżnicowanie ciśnienia sprawi, że 17 i 18 listopada w Polsce pojawić może się pierwsza w tym sezonie prawdziwa jesienna wichura.

Jak wynika z prognoz modelu NCEP-GFS, na które powołuje się serwis twojapogoda.pl, na przeważającym obszarze kraju 17 listopada porywy wiatru z kierunku południowego i południowo-zachodniego mają osiągać prędkość do 70–75 km/h. Jeszcze silniejszego wiatru spodziewać należy się kolejnego dnia, co będzie efektem przejścia kolejnego frontu atmosferycznego. Wówczas w woj. lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, a także na krańcach południowych wiać może z prędkością do 80–90 km/h. Jeszcze silniejsze podmuchy prognozowane są nad samym morzem (100–110 km/h) oraz w wyższych partiach gór (120 km/h).