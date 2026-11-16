Z Beatą Sabała-Zielińską rozmawiał dla „Wyborczej” Bartłomiej Kuraś. Góralka krytykuje nie tylko architektoniczny chaos, ale również bezkarność inwestorów i fakt, że miejscowa ludność jest stopniowo wypierana z Podhala.

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Zakopane jest sprzedawane kawałek po kawałku

Sabała-Zielińska w swojej książce przyrównała Zakopane do „luksusowej prostytutki” i jak przyznaje w wywiadzie, podtrzymuje to określenie, jednocześnie wyjaśniając, skąd się wzięło. Jej zdaniem ma ono dobitnie pokazywać, co dzieje się z miastem. Jak wyjaśnia, Podhale jest miejscem absolutnie wyjątkowym na mapie Polski, a przy tym jednym z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Jednocześnie ziemia jest tam sprzedawana kawałek po kawałku, za coraz większe kwoty. „A potem pozwalamy, żeby na tej ziemi budowano właściwie wszystko” – dodaje.

Autorka największe pretensje kieruje do samorządowców i lokalnych elit, którzy pozwalają na takie działania i przymykają oko na kolejne inwestycje deweloperów, nawet jeśli są niezgodne z przepisami. Jako przykład podaje samowole budowlane, które coraz częściej kończą się zalegalizowaniem obiektów.

„Zdrada własnego domu” i przyszłych pokoleń

Sabała-Zielińska nie szczędziła słów krytyki również wobec samych górali, którym zarzuca przedkładanie krótkoterminowego zysku nad przyszłość całego regionu. Określiła to jako zdradę wobec własnego domu, krajobrazu, a także własnych dzieci i wnuków.

Jej zdaniem Zakopane stało się ofiarą własnej popularności, ponieważ dziś coraz więcej Polaków chce tu mieć swoją nieruchomość lub tzw. produkt inwestycyjny, niszcząc przy tym krajobraz. Jak przyznaje, kiedyś ludzie przyjeżdżali tu dla mieszkańców i ich kultury, dziś natomiast górale coraz częściej im przeszkadzają. W efekcie rodowici mieszkańcy są powoli wypierani z tego regionu i coraz częściej przegrywają z inwestorami, przez co Podhale traci swoją kulturową tożsamość.