Trzy pakiety wykończeniowe oferuje m.in. YIT, deweloper z fińskimi korzeniami. Jak mówi Gabriela Sawczuk z tej firmy, każdy z pakietów obejmuje kompleksowy zakres prac i wyposażenia, w tym m.in. meble na wymiar w kuchni i łazience, montaż klimatyzacji. – W Finlandii niemal 100 proc. nowych mieszkań jest sprzedawanych w standardzie pod klucz. Lokale w stanie deweloperskim są prawie nieznane – mówi Gabriela Sawczuk. – Polska jest dziś jednym z nielicznych rynków europejskich, na których nadal dominuje sprzedaż mieszkań w stanie deweloperskim. Jednak preferencje kupujących się zmieniają.

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Z pełnym wykończeniem

YIT przenosi europejski trend na polski grunt. W ramach pilotażu wszystkie mieszkania w I etapie gdańskiego osiedla Meri będą oddane z pełnym wykończeniem. – Zapotrzebowanie na takie rozwiązania rośnie – mówi Gabriela Sawczuk. – Jawność cen w segmencie deweloperskim przyniosła rynkowi większą przejrzystość. W przypadku usług wykończeniowych sytuacja jest jednak bardziej złożona. Koszt wykończenia pod klucz zależy od wielu zmiennych: materiałów, zakresu prac, modyfikacji układu czy cen komponentów i robocizny na rynku. Pożądanym kierunkiem jest wprowadzenie pełnej jawności cen pakietów, tak jak robi to nasza firma, co chroni kupującego przed ukrytymi kosztami i ryzykiem nagłych podwyżek za prace.

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Także Agnieszka Gajdzik-Wilgos z firmy Ronson podkreśla, że dla każdego, kto kupuje mieszkanie, ważne są końcowe koszty. – Oferta wykończenia powinna być jasna i spójna – podkreśla. – Na dzisiejszym etapie trudno porównać jeden pakiet z drugim, bo obejmują produkty o różnym standardzie, inny może być też zakres prac. Większa transparentność pozwoliłaby klientowi porównać oferty i łatwiej planować całkowity koszt zakupu.

Klienci firmy Ronson mogą skorzystać z oferty wykończenia mieszkania pod klucz. Deweloper współpracuje z takimi pracowniami jak Decoroom, Deer Design i Rednet Dom. Ceny wykończenia w zależności od standardu wahają się od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł za mkw.

Atal Design to usługa firmy Atal obejmująca trzy warianty wykończenia. Ich ceny to 950 zł, 1350 zł i 1750 zł za mkw. powierzchni. Agnieszka Majkusiak, dyrektor generalna ds. sprzedaży w firmie Atal, podkreśla, że jeśli deweloper oferuje wykończony już lokal, to trzeba podać jego cenę z wykończeniem. – Jeśli klient wybiera opcję wykończenia dodatkowo, to przelicza kupione metry przez stawkę za dany pakiet – wyjaśnia. – Pakiet premium daje wiele ponadstandardowych możliwości, na ostateczną cenę wpływa więc wybór klienta. Zna on zresztą wszystkie koszty, bo są w kosztorysie.

Dyrektor Majkusiak nie ma wątpliwości, że wykończenie pod klucz z pewnością zwiększa atrakcyjność oferty dewelopera. – Z takiej oferty najchętniej korzystają klienci, którym zależy na szybkiej przeprowadzce, a także inwestorzy, którzy chcą lokale jak najszybciej wynajmować – mówi. – Coraz częściej na taką usługę decydują się także osoby, które nie czują się pewnie przy wyborze materiałów czy też chcą powierzyć prace specjalistom.

Pod klucz z gwarancją 

J.W. Construction oferuje klientom mieszkania i w standardzie deweloperskim, i już w pełni wykończone. – Wykańczamy je, po czym wprowadzamy do sprzedaży jako gotowe pod klucz – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu sprzedaży w JWC. – Zakup takiego mieszkania ma wiele zalet. Klient oszczędza czas, nie musi też koordynować prac wykończeniowych. Dodatkowym atutem jest rękojmia i gwarancja obejmująca te prace. Rozwiązanie jest także korzystne cenowo. Dzięki skali prac deweloper może wynegocjować atrakcyjniejsze warunki współpracy z dostawcami i wykonawcami.

Na przykład wykończone mieszkanie pod klucz na osiedlu Berensona w Warszawie jest droższe od lokalu w standardzie deweloperskim zaledwie o 700 zł brutto za mkw. Wykończenie obejmuje m.in. podłogi, w pełni wyposażone łazienki wraz z lustrami i oświetleniem, drzwi wewnętrzne, malowanie ścian oraz osprzęt elektryczny. Pakiet nie obejmuje mebli.

Gotowe mieszkania J.W. Construction oferuje także na osiedlu Na Wzgórzach w podkrakowskiej Zawadzie, a na podwarszawskim osiedlu Villa Campina część domów można kupić z wykończeniem o wartości ok. 150 tys. zł, które jest wliczone w cenę nieruchomości. Deweloper współpracuje też z firmami RedNet i Deer Design. 

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– Przejrzystość cen jest korzystna dla kupujących, pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje. Ceny mieszkań wykończonych pod klucz są z góry ustalone, uwzględniają koszt wykończenia. Publikujemy je w cennikach na naszej stronie internetowej – mówi dyrektor Ostrowska. – Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy klient kupuje mieszkanie w stanie deweloperskim i dopiero później podejmuje decyzję o zakresie i standardzie wykończenia. W takim przypadku trudno podać jedną uniwersalną cenę, koszt zależy od indywidualnych wyborów. Wykończenie może kosztować np. 1 tys. zł za mkw., ale przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych rozwiązań, droższych materiałów czy indywidualnych projektów, może wynieść nawet kilka tysięcy złotych za metr.

Małgorzata Ostrowska zauważa, że preferencje kupujących wyraźnie się zmieniają. – O mieszkania gotowe do zamieszkania pyta coraz więcej osób. Szczególnie widać to wśród kupujących pierwsze mieszkanie.

– Jeszcze kilka lat temu z takiego rozwiązania korzystali przede wszystkim klienci inwestycyjni, a kupujący mieszkania na własne potrzeby decydowali się raczej na wykończenie i koordynowanie wszystkich prac we własnym zakresie – mówi dyrektor Ostrowska.

Klient wie, ile zapłaci 

SGI wprowadza ofertę mieszkań i apartamentów ze stałą zabudową i elementami projektowanymi na wymiar. – Nie jest to wykończenie w znanym wariancie, gdzie wnętrza są w pełni zaaranżowane i umeblowane. Tę część, przyjemniejszą, pozostawiamy klientowi. Przejmujemy odpowiedzialność za montaż podłóg i drzwi, wykończenie ścian, wykonanie luster i zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD, montaż armatury łazienkowej i ogrzewania podłogowego, a także integrację systemu smart home – mówi Robert Stachowiak, prezes SGI. – Każdy z tych elementów oznacza zwykle osobny wybór, kolejne ustalenia i wielomiesięczną koordynację wykonania. W proponowanym przez nas rozwiązaniu wszystkie te decyzje zostały podjęte i wykonane przez profesjonalistów. Klientowi pozostaje jedynie nadanie wnętrzom osobistego charakteru – dobór mebli ruchomych, zasłon i dekoracji.

Prezes Stachowiak podkreśla, że firma podaje ceny na swojej stronie. – Klient od razu wie, ile w sumie zapłaci, co wchodzi w skład wykończenia i jaki jest termin zakończenia prac – podkreśla.