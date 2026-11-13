Trzy pakiety wykończeniowe oferuje m.in. YIT, deweloper z fińskimi korzeniami. Jak mówi Gabriela Sawczuk z tej firmy, każdy z pakietów obejmuje kompleksowy zakres prac i wyposażenia, w tym m.in. meble na wymiar w kuchni i łazience, montaż klimatyzacji. – W Finlandii niemal 100 proc. nowych mieszkań jest sprzedawanych w standardzie pod klucz. Lokale w stanie deweloperskim są prawie nieznane – mówi Gabriela Sawczuk. – Polska jest dziś jednym z nielicznych rynków europejskich, na których nadal dominuje sprzedaż mieszkań w stanie deweloperskim. Jednak preferencje kupujących się zmieniają.

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Z pełnym wykończeniem

YIT przenosi europejski trend na polski grunt. W ramach pilotażu wszystkie mieszkania w I etapie gdańskiego osiedla Meri będą oddane z pełnym wykończeniem. – Zapotrzebowanie na takie rozwiązania rośnie – mówi Gabriela Sawczuk. – Jawność cen w segmencie deweloperskim przyniosła rynkowi większą przejrzystość. W przypadku usług wykończeniowych sytuacja jest jednak bardziej złożona. Koszt wykończenia pod klucz zależy od wielu zmiennych: materiałów, zakresu prac, modyfikacji układu czy cen komponentów i robocizny na rynku. Pożądanym kierunkiem jest wprowadzenie pełnej jawności cen pakietów, tak jak robi to nasza firma, co chroni kupującego przed ukrytymi kosztami i ryzykiem nagłych podwyżek za prace.

Czytaj więcej Nieruchomości Ile kosztuje mieszkanie, a nie tylko gołe ściany Mimo że od roku ceny nowych mieszkań są ustawowo jawne, to klient nie zawsze wie, ile zapłaci za gotowy do zamieszkania lokal. Najczęściej kupuje p...

Także Agnieszka Gajdzik-Wilgos z firmy Ronson podkreśla, że dla każdego, kto kupuje mieszkanie, ważne są końcowe koszty. – Oferta wykończenia powinna być jasna i spójna – podkreśla. – Na dzisiejszym etapie trudno porównać jeden pakiet z drugim, bo obejmują produkty o różnym standardzie, inny może być też zakres prac. Większa transparentność pozwoliłaby klientowi porównać oferty i łatwiej planować całkowity koszt zakupu.

Klienci firmy Ronson mogą skorzystać z oferty wykończenia mieszkania pod klucz. Deweloper współpracuje z takimi pracowniami jak Decoroom, Deer Design i Rednet Dom. Ceny wykończenia w zależności od standardu wahają się od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł za mkw.

Atal Design to usługa firmy Atal obejmująca trzy warianty wykończenia. Ich ceny to 950 zł, 1350 zł i 1750 zł za mkw. powierzchni. Agnieszka Majkusiak, dyrektor generalna ds. sprzedaży w firmie Atal, podkreśla, że jeśli deweloper oferuje wykończony już lokal, to trzeba podać jego cenę z wykończeniem. – Jeśli klient wybiera opcję wykończenia dodatkowo, to przelicza kupione metry przez stawkę za dany pakiet – wyjaśnia. – Pakiet premium daje wiele ponadstandardowych możliwości, na ostateczną cenę wpływa więc wybór klienta. Zna on zresztą wszystkie koszty, bo są w kosztorysie.

Dyrektor Majkusiak nie ma wątpliwości, że wykończenie pod klucz z pewnością zwiększa atrakcyjność oferty dewelopera. – Z takiej oferty najchętniej korzystają klienci, którym zależy na szybkiej przeprowadzce, a także inwestorzy, którzy chcą lokale jak najszybciej wynajmować – mówi. – Coraz częściej na taką usługę decydują się także osoby, które nie czują się pewnie przy wyborze materiałów czy też chcą powierzyć prace specjalistom.

Pod klucz z gwarancją

J.W. Construction oferuje klientom mieszkania i w standardzie deweloperskim, i już w pełni wykończone. – Wykańczamy je, po czym wprowadzamy do sprzedaży jako gotowe pod klucz – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu sprzedaży w JWC. – Zakup takiego mieszkania ma wiele zalet. Klient oszczędza czas, nie musi też koordynować prac wykończeniowych. Dodatkowym atutem jest rękojmia i gwarancja obejmująca te prace. Rozwiązanie jest także korzystne cenowo. Dzięki skali prac deweloper może wynegocjować atrakcyjniejsze warunki współpracy z dostawcami i wykonawcami.

Na przykład wykończone mieszkanie pod klucz na osiedlu Berensona w Warszawie jest droższe od lokalu w standardzie deweloperskim zaledwie o 700 zł brutto za mkw. Wykończenie obejmuje m.in. podłogi, w pełni wyposażone łazienki wraz z lustrami i oświetleniem, drzwi wewnętrzne, malowanie ścian oraz osprzęt elektryczny. Pakiet nie obejmuje mebli.

Gotowe mieszkania J.W. Construction oferuje także na osiedlu Na Wzgórzach w podkrakowskiej Zawadzie, a na podwarszawskim osiedlu Villa Campina część domów można kupić z wykończeniem o wartości ok. 150 tys. zł, które jest wliczone w cenę nieruchomości. Deweloper współpracuje też z firmami RedNet i Deer Design.

– Przejrzystość cen jest korzystna dla kupujących, pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje. Ceny mieszkań wykończonych pod klucz są z góry ustalone, uwzględniają koszt wykończenia. Publikujemy je w cennikach na naszej stronie internetowej – mówi dyrektor Ostrowska. – Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy klient kupuje mieszkanie w stanie deweloperskim i dopiero później podejmuje decyzję o zakresie i standardzie wykończenia. W takim przypadku trudno podać jedną uniwersalną cenę, koszt zależy od indywidualnych wyborów. Wykończenie może kosztować np. 1 tys. zł za mkw., ale przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych rozwiązań, droższych materiałów czy indywidualnych projektów, może wynieść nawet kilka tysięcy złotych za metr.

Małgorzata Ostrowska zauważa, że preferencje kupujących wyraźnie się zmieniają. – O mieszkania gotowe do zamieszkania pyta coraz więcej osób. Szczególnie widać to wśród kupujących pierwsze mieszkanie.

– Jeszcze kilka lat temu z takiego rozwiązania korzystali przede wszystkim klienci inwestycyjni, a kupujący mieszkania na własne potrzeby decydowali się raczej na wykończenie i koordynowanie wszystkich prac we własnym zakresie – mówi dyrektor Ostrowska.

Klient wie, ile zapłaci

SGI wprowadza ofertę mieszkań i apartamentów ze stałą zabudową i elementami projektowanymi na wymiar. – Nie jest to wykończenie w znanym wariancie, gdzie wnętrza są w pełni zaaranżowane i umeblowane. Tę część, przyjemniejszą, pozostawiamy klientowi. Przejmujemy odpowiedzialność za montaż podłóg i drzwi, wykończenie ścian, wykonanie luster i zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD, montaż armatury łazienkowej i ogrzewania podłogowego, a także integrację systemu smart home – mówi Robert Stachowiak, prezes SGI. – Każdy z tych elementów oznacza zwykle osobny wybór, kolejne ustalenia i wielomiesięczną koordynację wykonania. W proponowanym przez nas rozwiązaniu wszystkie te decyzje zostały podjęte i wykonane przez profesjonalistów. Klientowi pozostaje jedynie nadanie wnętrzom osobistego charakteru – dobór mebli ruchomych, zasłon i dekoracji.

Prezes Stachowiak podkreśla, że firma podaje ceny na swojej stronie. – Klient od razu wie, ile w sumie zapłaci, co wchodzi w skład wykończenia i jaki jest termin zakończenia prac – podkreśla.