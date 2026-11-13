Kolejne zwolnienia w połączonym Skydance i Warner Bros. Discvoery, którego szefem jest David Ellison
Paramount Skydance sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery 6 października 2026 r. W efekcie powstał koncern Skydance, a nowego właściciela zyskała m.in. telewizja TVN.
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Zwolnienia, jak zauważa serwis, były spodziewane, ponieważ w ramach koncernu połączono dwie duże firmy, w których istnieje wiele podobnych stanowisk.
Redukcja etatów w dziale gier rozpoczęła się w zeszłym tygodniu. Zwolnionych zostało co najmniej 30 pracowników, chociaż – jak zauważa Insider-gaming.com – rzeczywista liczba może być znacznie wyższa.
O zwolnieniach informują sami pracownicy. W serwisie LinkedIn swój wpis zamieściła Rebecca Vessal, senior engineer of gameplay w Skydance Interactive. Fragment wpisu cytują Wirtualne Media: „Większość mojego działu gier w Skydance została dziś zwolniona. Mnie cięcia nie dotknęły, ale wciąż dochodzę do siebie. To dobrzy ludzie do współpracy i chętnie bym z nimi pracowała ponownie. Proszę, rozważ ich zatrudnienie na każde wolne stanowisko, które masz w swojej firmie. A jeśli któryś z moich byłych współpracowników to zobaczy, proszę, daj znać, jak mogę pomóc” – napisała Rebecca Vessal, a następnie wymieniła nazwiska zwolnionych 25 osób .
Natomiast David Vera, lead engineer w Paramount Games, napisał: „Skydance właśnie stracił mnóstwo utalentowanych pracowników. Ekipa nie została zwolniona z powodu wyników czy problematycznych zachowań. To wszyscy niezwykle wartościowi ludzie”.
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Zwolnienia w Skydance dotyczą nie tylko wspomnianego działu gier. Jak przypomina Business Insider, redukcja objęła również wyższe stanowiska. W ostatnim czasie menedżerowie odeszli zarówno Warner Bros. Discovery (Rivka Golomb, Kelly Kane, Jeff Cross i Rich Palermo), jak i z Paramount (David Comisar, Kurt Davis, Deena Demasi i Ken Kay).
Jednocześnie wskazani zostali nowi kierownicy działu dystrybucji, którymi zostali Sarah Bergman (wcześniej wiceprezes wykonawczy ds. sieci i dystrybucji strumieniowej w Warner Bros. Discovery) i Mickey Carter (wcześniej wiceprezes wykonawczy ds. dystrybucji w USA w Paramount).
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